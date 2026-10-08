Xã Đức Long học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết các cấp mới ban hành

Tại Hội nghị, các đại biểu được quán triệt, triển khai những nội dung: Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới; Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 5/6/2026 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hệ thống chính trị tỉnh giai đoạn 2026 - 2030; Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 21/8/2026 về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm tạo nguồn lực thực hiện Kết luận số 18-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Các đại biểu dự hội nghị.

Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; Kế hoạch thực hiện Quy định số 19-QĐ/TW, ngày 8/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng; Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 172-KH/TU, ngày 28/8/2026 thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 08/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài...

Thông qua hội nghị giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt của xã nắm vững những nội dung cốt lõi của các chỉ thị, nghị quyết, kết luận và chương trình, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh; nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí, hành động, góp phần đưa các chủ trương của Đảng vào thực tiễn tại địa phương.