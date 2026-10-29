Xã Đức Long hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ

Dự và chỉ đạo diễn tập có đồng chí Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, Tổng đạo diễn diễn tập xã Đức Long; Đại tá Dương Văn Toàn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó tổng đạo diễn diễn tập; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Tổ đạo diễn diễn tập tỉnh phụ trách các khối cơ quan Đảng, cơ quan đoàn thể, cơ quan HĐND và UBND, lực lượng vũ trang và khung diễn tập xã Đức Long.

Lãnh đạo xã Đức Long tặng giấy khen tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ xã năm 2026.

Xã huy động nhân dân và các lực lượng đóng góp 786 cây tre, 450 cây vầu, 400 tấm lá ngụy trang, hơn 1.400 ngày công lao động cùng nhiều phương tiện, máy móc để đào đắp giao thông hào, xây dựng công trình tác chiến, công sự chiến đấu và các hạng mục liên quan.

Trong quá trình diễn tập, các nội dung cơ bản bám sát yêu cầu nhiệm vụ, việc vận hành cơ chế và thực hành diễn tập được tổ chức tương đối chặt chẽ, điều hành đúng trình tự, sát với các tình huống giả định. Các nội dung sơ tán nhân dân, sơ tán trường học và tổ chức lớp học thời chiến được triển khai bảo đảm an toàn tuyệt đối. Công tác chỉ huy, điều hành cơ bản chặt chẽ; các lực lượng tham gia nắm được chức trách, nhiệm vụ, chấp hành nghiêm sự chỉ huy, điều hành và các quy định trong quá trình thực hành diễn tập.

Tổ đạo diễn diễn tập tỉnh đánh giá cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Đức Long năm 2026 hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm các yêu cầu đề ra. Kết quả diễn tập góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; nâng cao trình độ tham mưu của các cơ quan, đơn vị và khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong xử lý các tình huống quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Phát biểu bế mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương trong công tác chuẩn bị, tổ chức và tham gia diễn tập. Đề nghị xã Đức Long khẩn trương tổ chức rút kinh nghiệm sau diễn tập; bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện, phương án chiến đấu phòng thủ; vận dụng hiệu quả kết quả diễn tập vào thực tiễn thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và xây dựng khu vực phòng thủ. Tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhân dịp này, UBND xã Đức Long khen thưởng 23 tập thể, 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ xã năm 2026.