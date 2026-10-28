Xã Đức Long, Đàm Thủy tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Đức Long diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 28 - 29/10, gồm 3 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị chiến đấu; thực hành chiến đấu.

Các đại biểu dự lễ khai mạc.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch đề nghị Ban tổ chức diễn tập xã Đức Long chấp hành nghiêm kế hoạch điều hành và các quy định của Ban Chỉ đạo, tổ chức thực hành diễn tập đúng nguyên tắc, bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý điều hành của chính quyền và vai trò tham mưu của các cơ quan. Quá trình thực hành phải bám sát tình huống, thể hiện rõ phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và khả năng phối hợp lực lượng; tránh hình thức, theo kịch bản một cách máy móc.

Phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ chủ trì và từng thành viên tham gia diễn tập, chủ động xử lý tình huống trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, qua đó, phản ánh đúng thực chất theo tình hình của địa phương. Bảo đảm an toàn tuyệt đối trong thực hành sơ tán nhân dân, sơ tán trường học và tổ chức lớp học thời chiến.

Thông qua diễn tập nhằm kiểm tra, đánh giá khả năng lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của các cơ quan quân sự, biên phòng và khả năng phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh khi có tình huống xảy ra; qua diễn tập tiếp tục củng cố và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các lực lượng; phát hiện những nội dung bất cập, hạn chế trong công tác tổ chức thực hiện để kịp thời bổ sung, hoàn thiện.

Ngay sau lễ khai mạc, Ban tổ chức diễn tập xã Đức Long triển khai giai đoạn 1, tổ chức các hội nghị vận hành cơ chế gồm: Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đức Long mở rộng lãnh đạo chuyển hoạt động của địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; hội nghị chuyển trạng thái khẩn cấp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; hội nghị triển khai công tác phòng không nhân dân và tổ chức thực hành diễn tập theo kế hoạch.

Cùng ngày, xã Đàm Thủy tổ chức khai mạc và diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026. Dự và theo dõi diễn tập có đồng chí Luân Chiến Công, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Tổng đạo diễn diễn tập; Đại tá Đoàn Văn Đại, Phó tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh.

Các đại biểu dự khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026 tại xã Đàm Thủy.

Cuộc diễn tập diễn ra trong 2 ngày 28 - 29/10, gồm 3 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị chiến đấu; thực hành chiến đấu. Cuộc diễn tập nhằm kiểm tra, đánh giá khả năng lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; năng lực quản lý, điều hành của chính quyền; vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an, biên phòng và khả năng phối hợp của ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh khi có tình huống xảy ra.

Đồng chí Luân Chiến Công, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Ban tổ chức diễn tập xã Đàm Thủy chấp hành nghiêm kế hoạch điều hành và các quy định của Ban Chỉ đạo; tổ chức thực hành diễn tập đúng nguyên tắc, bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền và vai trò tham mưu của các cơ quan. Quá trình thực hành phải bám sát tình huống, thể hiện rõ phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và khả năng phối hợp, hiệp đồng của các lực lượng.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đàm Thủy tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo chuyển hoạt động của địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng.

Bảo đảm an toàn tuyệt đối trong thực hành sơ tán nhân dân, sơ tán trường học và tổ chức lớp học thời chiến. Các lực lượng phải chấp hành nghiêm phương án, quy định và mệnh lệnh của người chỉ huy; tổ chức hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, xử trí kịp thời các tình huống phát sinh, không để xảy ra mất an toàn về người và phương tiện trong suốt quá trình diễn tập.

Thông qua diễn tập sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; khả năng tham mưu, phối hợp giữa lực lượng quân sự, công an, biên phòng với các ban, ngành, đoàn thể trong xử lý tình huống quốc phòng, an ninh. Qua đó, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ địa phương.