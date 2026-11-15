Xã Đức Lập đưa dịch vụ khám sức khỏe đến gần người dân

Ông Nguyễn Hữu Phố, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng cho biết, địa phương đang tập trung đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe toàn dân, tạo điều kiện để mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe ngay tại cơ sở.

Lãnh đạo xã Đức Lập thăm hỏi người dân đến khám sức khoẻ

Đến nay, tỷ lệ người dân trên địa bàn xã được khám sức khỏe đạt trên 73%. Địa phương phấn đấu đến hết năm 2026 sẽ hoàn thành công tác khám sức khỏe cho toàn thể người dân.

Với phương châm “gần dân, sát cơ sở, vì nhân dân phục vụ”, UBND xã Đức Lập đã linh hoạt đổi mới phương thức tổ chức, phối hợp với các linh mục quản xứ, trưởng thôn đưa các đoàn y tế lưu động đến khám tại các giáo xứ ngay trong những ngày nghỉ cuối tuần.

Chương trình hướng đến toàn thể nhân dân trên địa bàn, trong đó đặc biệt chú trọng người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, hộ nghèo và hộ cận nghèo.

Người dân xã Đức Lập khám sức khoẻ

Người dân được khám lâm sàng với các nội dung như đo huyết áp, khám nội tổng quát, mắt, tai – mũi – họng, răng – hàm – mặt, sản – phụ khoa. Bên cạnh đó, danh mục cận lâm sàng gồm xét nghiệm máu, nước tiểu, đo điện tim, siêu âm và kiểm tra các chỉ số sức khỏe cần thiết khác.

Việc tổ chức khám lưu động tại các giáo xứ không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại mà còn phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo trong tuyên truyền, vận động bà con chủ động chăm sóc sức khỏe.

Tại các điểm khám, lãnh đạo xã và ngành y tế trực tiếp kiểm tra công tác tổ chức, thăm hỏi người dân, động viên đội ngũ y, bác sĩ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh.

Khám sức khỏe toàn dân có ý nghĩa quan trọng trong việc phát hiện sớm các bệnh lý tiềm ẩn, đặc biệt là bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính và các bệnh thường gặp ở người cao tuổi. Qua đó, người dân được tư vấn, hướng dẫn điều trị kịp thời, hạn chế nguy cơ biến chứng, giảm gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh.

Ông Nguyễn Hữu Phố, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đức Lập kiểm tra công tác khám bệnh toàn dân

Cùng với hoạt động khám sức khỏe, xã Đức Lập từng bước triển khai thiết lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân trên nền tảng VNeID, tạo cơ sở quản lý, theo dõi sức khỏe liên tục và lâu dài.

Việc huy động cả hệ thống chính trị tham gia, đưa dịch vụ y tế về tận khu dân cư, tổ chức khám xuyên ngày nghỉ thể hiện quyết tâm của chính quyền xã Đức Lập trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.