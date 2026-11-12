Xã Đức Hợp, Hưng Yên: Hơn 4 tháng chưa hoàn tất kiểm tra 8 doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng

Trụ sở UBND xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên

Ngày 11/11, trao đổi với phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam, ông Vũ Xuân Cương, Phó Chủ tịch UBND xã Đức Hợp (tỉnh Hưng Yên), Trưởng đoàn kiểm tra 8 doanh nghiệp, xác nhận, đến nay đoàn vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ.

Lý giải về việc chậm trễ, ông Cương cho biết, thời gian vừa qua, địa phương tập trung thực hiện một kế hoạch khác nên việc kiểm tra các doanh nghiệp chưa thể hoàn thành.

Về thời điểm dự kiến có kết quả, ông Cương cho biết, sau khi hoàn thiện kế hoạch đang triển khai, đoàn sẽ tập trung thực hiện để hoàn tất việc kiểm tra đối với các doanh nghiệp. Tuy nhiên, ông chưa đưa ra thời hạn cụ thể.

Như vậy, kể từ ngày Quyết định số 786/QĐ-UBND được ban hành ngày 8/7/2026 đến nay đã hơn 4 tháng trôi qua nhưng nhiệm vụ kiểm tra 8 doanh nghiệp vẫn chưa hoàn tất.

* Trước đó, Báo Phụ nữ Việt Nam từng phản ánh những vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty Cổ phần Vân Đức và Công ty TNHH Xuân Hồng trên địa bàn xã Đức Hợp.

Tại Công ty Cổ phần Vân Đức, vấn đề được đặt ra là việc doanh nghiệp sử dụng lò vòng Hoffman để sản xuất gạch, trong khi hồ sơ đầu tư được cấp năm 2009 xác định công nghệ sản xuất là lò tuynel.

Đáng chú ý, Quyết định số 3057/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên đã đưa cơ sở này vào lộ trình chấm dứt hoạt động lò Hoffman trước năm 2025. Tuy nhiên, tại buổi kiểm tra ngày 12/6/2026, hoạt động sản xuất bằng lò Hoffman vẫn được ghi nhận.

Đối với Công ty TNHH Xuân Hồng, doanh nghiệp từng bị xử phạt 130 triệu đồng liên quan đến vi phạm trong hoạt động trạm trộn bê tông. Những vấn đề về hồ sơ pháp lý và điều kiện hoạt động của cơ sở cũng là nội dung cần được cơ quan chức năng làm rõ.

Theo Quyết định số 786/QĐ-UBND ngày 8/7/2026, UBND xã Đức Hợp thành lập đoàn rà soát, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về đất đai, quy hoạch, xây dựng, bảo vệ môi trường, khoáng sản, đê điều, giao thông đường thủy nội địa, phòng cháy chữa cháy và an toàn lao động đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng và bến bãi trên địa bàn.

Các doanh nghiệp được nêu trong quyết định gồm: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Kim Động; Công ty Cổ phần Vân Đức; Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hoa Cương; Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Hoàng Anh; Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phú Thịnh; Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vi Thành; Công ty TNHH Xuân Hồng và Công ty TNHH TM&DV Việt Phúc Đức.

Ông Vũ Xuân Cương, Phó Chủ tịch UBND xã Đức Hợp, được giao làm Trưởng đoàn. Ông Nguyễn Quốc Việt, Trưởng phòng Kinh tế xã, là Phó Trưởng đoàn thường trực; ông Nguyễn Văn Doanh, Phó Trưởng Công an xã, là Phó Trưởng đoàn. Thành phần đoàn còn có cán bộ các bộ phận chuyên môn của xã và đại diện Hạt Quản lý đê điều khu vực Kim Động.

Theo quyết định, đoàn có trách nhiệm xây dựng kế hoạch kiểm tra chi tiết, trình UBND xã phê duyệt trước khi tổ chức thực hiện. Trong quá trình kiểm tra, đoàn phải tổng hợp, đánh giá tình hình chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp; kịp thời phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính, xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu, kiến nghị cấp có thẩm quyền chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có). Kết quả kiểm tra phải được báo cáo UBND xã ngay sau khi kết thúc cuộc kiểm tra.

Việc thành lập đoàn kiểm tra được kỳ vọng sẽ làm rõ tình hình chấp hành pháp luật của 8 doanh nghiệp, trong đó có những cơ sở từng được Báo Phụ nữ Việt Nam phản ánh. Tuy nhiên, sau hơn 4 tháng, nhiệm vụ kiểm tra vẫn chưa hoàn thành. Người dân địa phương vẫn đang chờ đợi kết quả kiểm tra và hướng xử lý của cơ quan chức năng.