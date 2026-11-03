Xã Đức Cơ kiện toàn tổ chức các đảng bộ, chi bộ trực thuộc

Tại hội nghị, đại diện Ban Xây dựng Đảng đã công bố quyết định kết thúc hoạt động 7 chi bộ cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Đảng bộ xã; đồng thời công bố quyết định thành lập 10 đảng bộ, chi bộ phòng, ban chuyên môn và đơn vị trực thuộc.

Thường trực Đảng ủy xã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các đảng bộ, chi bộ mới thành lập và các đồng chí được chỉ định tham gia cấp ủy. Ảnh: Thanh Tịnh

Cụ thể, 10 tổ chức Đảng được thành lập gồm: Đảng bộ Công an xã; Đảng bộ Trường THPT Lê Hoàn; Đảng bộ Trường Tiểu học và THCS Trần Quốc Toản; Đảng bộ Trường Mầm non Họa Mi; Đảng bộ Trung tâm Y tế; Chi bộ khối Đảng; Chi bộ MTTQ và các đoàn thể; Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND; Chi bộ Phòng Kinh tế; Chi bộ Phòng Văn hóa - Xã hội.

Hội nghị cũng công bố các quyết định chỉ định chi ủy, bí thư, phó bí thư các đảng bộ, chi bộ theo quy định.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đức Cơ yêu cầu các đảng bộ, chi bộ mới thành lập khẩn trương ổn định tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy viên và đảng viên; duy trì nghiêm nền nếp sinh hoạt, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn công tác xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.