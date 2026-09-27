Xã Đồng Tiến sẵn sàng các điều kiện đón học sinh trở lại trường

Hiện nay, các nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn dịch bệnh để sáng 28/9 đón học sinh đến trường.

Trước đó, do đợt mưa lớn kéo dài, lại là vùng trũng thấp, nên 3 trường mầm non, tiểu học và THCS Đồng Tiến bị ngập lụt kéo dài.

Hai trường tiểu học và THCS đã thực hiện phương án chuyển học sinh đến học tạm tại điểm trường chính và Trường THPT Triệu Sơn 5. Từ ngày 17/9 đến nay, Trường Mầm non Đồng Tiến phải cho trẻ nghỉ học.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Thủy lợi đã xây dựng phương án thoát nước, chỉ đạo thực hiện làm bờ bao dài 400m, cao 60cm giữa biển nước chạy song song với tuyến kênh tiêu trục chính về Trạm bơm B4-10 nhằm ngăn nước vùng đệm tràn vào các trường.

Trong quá trình tiêu nước, do lượng nước nhiều, tiêu chậm nên Chi cục Thủy lợi tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Công ty TNHH MTV Sông Chu bổ sung thêm máy bơm điện và tăng cường 2 máy bơm dầu từ Công ty TNHH MTV Nam Sông Mã, nâng tổng số máy bơm lên 21 chiếc, trong đó có 6 máy công suất lớn 1.400m3/h và 3.200m3/h hoạt động liên tục. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang tiếp tục chỉ đạo Chi cục Thủy lợi, Công ty TNHH MTV Sông Chu huy động lực lượng tiếp tục bơm tiêu nước bên ngoài bờ bao khu vực xung quanh 3 trường học tại xã Đồng Tiến.