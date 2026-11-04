Xã Đông Thạnh và phường Tây Thạnh trao Huy hiệu Đảng đợt ngày 7-11

* Tại xã Đông Thạnh, đồng chí Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM dự và trao Huy hiệu Đảng đến 18 đảng viên. Trong đó có, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng...

Đồng chí Trần Văn Tuấn trao Huy hiệu Đảng và chúc mừng các đảng viên. Ảnh: NGUYỄN TÂN

* Cùng ngày, Đảng ủy phường Tây Thạnh (TPHCM) tổ chức Lễ kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 - 7-11-2026) và trao tặng Huy hiệu Đảng.

Bí thư Đảng ủy phường Tây Thạnh Đào Minh Chánh trao Huy hiệu Đảng đến các đảng viên. Ảnh: CẨM TUYẾT

Đợt này,Đảng bộ phườngTây Thạnh có 21 đảng viên được trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và 1 đồng chí được truy tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tây Thạnh Huỳnh Thị Mỹ Nhân trao Huy hiệu Đảng đến các đảng viên. Ảnh: CẨM TUYẾT

Cùng ngày, đồng chí Trần Văn Tuấn tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ấp 2, xã Đông Thạnh. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Trần Văn Tuấn ghi nhận và biểu dương những thành tích mà cán bộ và nhân dân ấp 2 đạt được. Thời gian tới, địa phương tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết, phát huy tinh thần tự quản của người dân, giữ vững an ninh trật tự và xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, ấm no, hạnh phúc.

Đồng chí Trần Văn Tuấn phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ấp 2, xã Đông Thạnh. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Dịp này, Ban tổ chức trao giấy khen cho các gương người tốt việc tốt, người con hiếu thảo, gia đình văn hóa tiêu biểu và trao quà chăm lo cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.