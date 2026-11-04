Xã Đông Thạnh và phường Tây Thạnh trao Huy hiệu Đảng đợt ngày 7-11
Ngày 4-11, Đảng ủy xã Đông Thạnh và phường Tây Thạnh, TPHCM tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng đến các đảng viên nhân kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga.
* Tại xã Đông Thạnh, đồng chí Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM dự và trao Huy hiệu Đảng đến 18 đảng viên. Trong đó có, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng...
* Cùng ngày, Đảng ủy phường Tây Thạnh (TPHCM) tổ chức Lễ kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 - 7-11-2026) và trao tặng Huy hiệu Đảng.
Đợt này,Đảng bộ phườngTây Thạnh có 21 đảng viên được trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và 1 đồng chí được truy tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
Cùng ngày, đồng chí Trần Văn Tuấn tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ấp 2, xã Đông Thạnh.
Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Trần Văn Tuấn ghi nhận và biểu dương những thành tích mà cán bộ và nhân dân ấp 2 đạt được. Thời gian tới, địa phương tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết, phát huy tinh thần tự quản của người dân, giữ vững an ninh trật tự và xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, ấm no, hạnh phúc.
Dịp này, Ban tổ chức trao giấy khen cho các gương người tốt việc tốt, người con hiếu thảo, gia đình văn hóa tiêu biểu và trao quà chăm lo cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/xa-dong-thanh-va-phuong-tay-thanh-trao-huy-hieu-dang-dot-ngay-7-11-post880000.html