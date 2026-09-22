Xã Đông Thạnh: Ra mắt mô hình 'Suất ăn theo tiêu chuẩn tick xanh trách nhiệm' tại các trường

Tham dự chương trình có sự tham dự của ông Nguyễn Nguyên Phương- Phó giám đốc Sở Công thương, ông Đào Hà Trung- Chủ tịch Hội Công nghệ cao TP.HCM, đại diện các phòng, ban trực thuộc HĐND, UBND Thành phố, Sở An toàn thực phẩm, Sở Giáo dục - Đào tạo, lãnh đạo chính quyền địa phương và Ban Công tác mặt trận 52 ấp, Ban giám hiệu các trường học và đại diện các đơn vị tham gia chuỗi cung ứng thực phẩm, suất ăn học đường cho các trường học…

Đây là dịp để các cơ quan quản lý, nhà trường, các đơn vị cung cấp thực phẩm, đơn vị cung cấp suất ăn cùng trao đổi, phối hợp và thể hiện trách nhiệm trong quá trình triển khai chương trình. Mô hình nhằm tăng cường trách nhiệm của các bên trong chuỗi cung ứng thực phẩm, nâng cao tính minh bạch, khả năng kiểm soát và truy xuất nguồn gốc trong quá trình cung cấp thực phẩm, tổ chức suất ăn phục vụ học sinh.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Ông Trương Văn Tánh- Phó chủ tịch UBND xã Đông Thạnh phát biểu: “Thời gian qua, UBND TPHCM đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt nhằm xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, phát triển vùng nguyên liệu đạt chuẩn, tăng cường truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chặt chẽ thực phẩm đưa vào bếp ăn tập thể. Mục tiêu hướng đến là nhằm bảo đảm cho các em học sinh có bữa ăn an toàn, bền vững. Vấn đề đặt ra là các cơ quan, đơn vị có liên quan và chính quyền địa phương phải quản lý ngay từ đầu những chuỗi cung ứng thực phẩm về nguồn gốc sản xuất, nuôi trồng, khâu vận chuyển, chế biến. Đặc biệt là ai chịu trách nhiệm khi có sự cố?...

Ông Trương Văn Tánh - Phó chủ tịch UBND xã Đông Thạnh phát biểu

Từ đó, mô hình " Suất ăn theo tiêu chuẩn Tick xanh trách nhiệm" được hình thành. Điểm cốt lõi của mô hình không nằm ở một dấu tick màu xanh. Điều quan trọng nhất chính là dấu tick đó đại diện cho trách nhiệm, sự minh bạch và lòng tự trọng của từng mắt xích trong chuỗi cung ứng thực phấm. Mỗi nhà cung cấp phải chịu trách nhiệm về nguồn gốc nguyên liệu. Mỗi đơn vị chế biến phải chịu trách nhiệm về chất lượng bữa ăn. Mỗi địa phương và nhà trường phải chịu trách nhiệm trong lựa chọn nhà cung cấp và giám sát chẽ. Mỗi cơ quan quản lý phải chịu trách nhiệm trong kiểm tra, hỗ trợ và công khai thông tin. Và phụ huynh cũng trở thành một người giám sát thông minh thông qua việc được tiếp cận đầy đủ thông tin về suất ăn của con mình.

Ra mắt mô hình “Suất ăn theo tiêu chuẩn Tick xanh trách nhiệm” trong các trường công lập trên địa bàn xã.

Để mô hình thực sự có hiệu quả, UBND xã đề nghị các đơn vị có liên quan tập trung thực hiện tốt các nội dung như: Hoàn thiện cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc chính xác, mở rộng, tiếp cận nhiều mạng lưới các nhà cung cấp đạt chuẩn, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản lý chuỗi thực phẩm. Trong đó, Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp với các cơ sở giáo dục khi tham mưu UBND xã cần xem tiêu chí ATTP và truy xuất nguồn gốc là điều kiện tiên quyết khi lựa chọn đơn vị cung ứng. Tuyệt đối không đánh đổi sức khỏe của các em học sinh bằng lấy giá thành thấp.

Cần phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, Ban đại diện cha mẹ học sinh và toàn thê Nhân dân, đồng thời xây dựng văn hóa tiêu dùng có trách nhiệm, nói không với thực phẩm không rõ nguồn gốc. Đặc biệt, các doanh nghiệp, nhà cung cấp suất ăn, cung cấp thực phẩm cần tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa phương. Sự phát triển của doanh nghiệp sẽ bền vững hơn khi được xây dựng trên nền tảng đạo đức kinh doanh và trách nhiệm với cộng đồng. Mỗi sản phẩm sạch đến được bữa ăn học đường không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn góp phần nuôi dưỡng những tương lai của đất nước. Mỗi dấu "Suất ăn theo tiêu chuẩn Tick xanh trách nhiệm" sẽ không chỉ là một biểu tượng của chất lượng mà còn là biểu tượng của niềm tin, của sự tử tế và của trách nhiệm xã hội.

Khảo sát, đánh giá chất lượng bếp ăn an toàn tại Trường Tiểu học Nguyễn Thị Nuôi.

Không chỉ dừng lại ở các trường công lập, trong thời gian tới, xã Đông Thạnh sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động triển khai đến các trường, nhóm lớp ngoài công lập đăng ký tham gia mô hình "Suất ăn theo tiêu chuẩn Tick xanh trách nhiệm".

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Thạnh nhận biểu trưng đóng góp của các mạnh thường quân tham gia mô hình.