Xã Đông Thành (Phú Thọ): Đổi mới sáng tạo để bứt phá cho nông nghiệp bền vững

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đông thành Nguyễn Chí Thành tham luận tại hội thảo

Tối ưu chuỗi giá trị từ tiềm năng sẵn có

Xã Đông Thành hiện sở hữu dư địa phát triển nông nghiệp hàng hóa tương đối lớn với khoảng 890 ha gieo cấy lúa, 153 ha lạc, hơn 1.000 ha rừng cùng sự hoạt động của 5 hợp tác xã (HTX). Địa phương đã bước đầu hình thành các sản phẩm đặc trưng mang dấu ấn vùng miền như: Dầu lạc Đông Thành, Mật ong Cường Lan, Thịt thính Lan Hương...

​Tuy nhiên, bức tranh sản xuất nông nghiệp tại đây vẫn đối mặt với không ít rào cản. Việc sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ; năng lực chế biến sâu và bảo quản sau thu hoạch còn hạn chế. Đặc biệt, sự liên kết chuỗi giá trị giữa người dân, HTX và doanh nghiệp chưa thực sự bền vững.

Tại hội thảo, các đại biểu và chuyên gia đã tập trung thảo luận những giải pháp khai thác hiệu quả tài nguyên đất đai và điều kiện sinh thái đặc thư. Nhiều ý kiến đóng góp quan trọng hướng tới việc xây dựng mô hình "làng tuần hoàn" gắn với kinh tế xanh, giúp tối ưu hóa sinh kế cho người dân.

​Bên cạnh đó, bài toán tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, xử lý chất thải chăn nuôi và cải thiện môi trường nông thôn cũng được đặt ở vị trí trung tâm nhằm hướng tới một nền nông nghiệp sạch, giảm phát thải.

Các đại biểu dự hội thảo.

Chuyển đổi số và mục tiêu OCOP giai đoạn mới

Một trong những nội dung trọng tâm được nhấn mạnh tại hội thảo là việc thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp. Các giải pháp tập trung vào: ​Quản lý số hóa vùng nguyên liệu và nhật ký sản xuất điện ;​Minh bạch hóa thông tin qua hệ thống truy xuất nguồn ;​Cải tiến công nghệ bảo quản, chế biến, xây dựng thương hiệu và kết nối thị trường tiêu thụ.

​Định hướng xuyên suốt của xã Đông Thành là lựa chọn ứng dụng những công nghệ phù hợp, giải quyết trực tiếp khó khăn của người sản xuất: giúp tiết giảm chi phí, nâng cao chất lượng nông sản và mở rộng thị trường. Việc triển khai các mô hình phải bảo đảm sự liên kết chặt chẽ giữa "4 nhà" (Nhà khoa học - Doanh nghiệp - HTX - Người dân) và có khả năng tự duy trì bền vững sau khi kết thúc hỗ trợ.

Đại diện Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia trao đổi nội dung “Định hướng xây dựng mô hình làng tuần hoàn cấp xã gắn với kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển sinh kế bền vững

Mục tiêu đến năm 2030, xã Đông Thành phấn đấu: ​Phát triển sản phẩm Nấm sò Đông Thành đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao; ​Nâng hạng các sản phẩm chủ lực gồm Dầu lạc Đông Thành và Thịt thính Lan Hương lên chuẩn OCOP 4 sao; ​Gắn liền việc nâng cao chất lượng OCOP với mục tiêu cải thiện thu nhập và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

​Trên cơ sở kết quả của hội thảo, UBND xã Đông Thành sẽ rà soát, ưu tiên triển khai các nhiệm vụ có tính khả thi cao, xác định rõ chủ thể thực hiện, nguồn lực đầu tư và sản phẩm đầu ra cụ thể trước khi tiến hành nhân rộng trên toàn địa bàn.