Xã Đông Thạnh: Giáo dục, tuyên truyền pháp luật cho 69 thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ, các đại biểu cùng 69 em thanh thiếu niên do Công an xã quản lý, giáo dục đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đồng thời cùng tham gia quét dọn, vệ sinh phần mộ và chăm sóc cảnh quan khuôn viên nghĩa trang...

Cán bộ Đội CSGT An Sương tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Đặc biệt ngay sau đó, tại Trường tiểu học - THCS Đặng Thúc Vịnh, Công an xã Đông Thạnh phối hợp Đội CSGT An Sương thuộc Phòng CSGT-CATP đã triển khai hoạt động tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và phòng, chống ma túy. Nội dung tuyên truyền xoay quanh việc phổ biến diễn biến tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn Thành phố trong thời gian gần đây; đặc biệt là hiểm họa gây TNGT từ lỗi vi phạm nồng độ cồn; cùng những hành vi vi phạm pháp luật khác như: các hành vi vi phạm luật an ninh mạng, gây rối trật tự công cộng, gây mất TTATGT; những yếu tố nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông (TNGT); nguy cơ và các dấu hiệu nhận diện ma túy; tác hại của ma túy đối với giới trẻ và cộng đồng xã hội; các tội danh liên quan đến ma túy; phòng chống nạn gây rối đánh nhau và bắt cóc online ở thanh thiếu niên; hướng dẫn cài đặt phần mềm SOS an ninh trật tự... Thú vị hơn, các em thanh thiếu niên còn được thoải mái và hào hứng tham gia chương trình giao lưu thi tìm hiểu pháp luật và giới thiệu cổng thông tin việc làm thanh niên.

Công an xã Đông Thạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật và phòng, chống ma túy cho các em thanh thiếu niên

Hoạt động này nhằm đấy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng, triền khai mô hình "Quản lý, giáo dục phòng ngừa, đấu tranh với đối tượng thanh thiếu niên chưa ngoan có nguy cơ vi phạm pháp luật" trên địa bàn xã giai đoạn 2026 – 2030. Thông qua đó, Công an xã hướng tới việc phát huy sức mạnh toàn dân trong công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu niên chưa ngoan có nguy cơ vi phạm pháp luật, góp phần kềm chế và làm giảm tội phạm, tệ nạn xã hội; tạo môi trường lành mạnh phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đồng thời nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức trách nhiệm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chiến sĩ Công an và nhân dân về công tác quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên chưa ngoan có nguy cơ vi phạm pháp luật, trong đó xác định công tác quản lý, giáo dục thanh, thiêu niên chưa ngoan có nguy cơ vi phạm pháp luật là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, nhà trường và tránh hình thức và đạt hiệu quả.

Công an xã Đông Thạnh trao thưởng cho các em thanh thiếu niên tham gia hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật và phòng, chống ma túy