Xã Đông Thạnh: Đồng hành cùng doanh nghiệp trong mục tiêu phát triển kinh tế

Qua quá trình hoạt động, Hội từng bước khẳng định vai trò tập hợp, kết nối cộng đồng doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế địa phương, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân; đồng thời tích cực đồng hành cùng chính quyền trong các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn và đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi cộng đồng…

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp xã Đông Thạnh khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 27 thành viên. Theo đó, ông Nguyễn Ngọc Hà - Giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội, Chi nhánh Tây Sài Gòn giữ chức Chủ tịch Hội; ông Nguyễn Trần Hữu Thắng - Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Đường thủy TPHCM giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Hội.

Lãnh đạo xã Đông Thạnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp xã Đông Thạnh khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Đồng chí Nguyễn Mậu Phương Quỳnh- Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Hội Doanh nghiệp và cộng đồng doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời khẳng định, Đảng ủy - UBND xã luôn quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh yên tâm đầu tư, mở rộng quy mô, phát triển sản xuất, kinh doanh; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, bình đẳng. Đồng chí đề nghị Hội Doanh nghiệp tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp; chủ động nắm bắt, phản ánh những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị chính đáng của hội viên; tích cực vận động hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia các chuỗi liên kết, nâng cao năng lực quản trị, đổi mới công nghệ và đẩy mạnh chuyển đổi số. Đồng thời, phát huy văn hóa kinh doanh, đạo đức doanh nhân và trách nhiệm xã hội, tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng hạ tầng và phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo xã Đông Thạnh tặng giấy khen cho các hội viên Hội Doanh nghiệp xã Đông Thạnh khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phát huy tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, tại Đại hội Hội Doanh nghiệp xã Đông Thạnh vừa qua đã trao biểu trưng kinh phí 300 triệu đồng để trùng tu, tôn tạo di tích Đình Thần Bình Nhan; đồng thời ủng hộ 30 triệu đồng cho Quỹ Vì người nghèo xã Đông Thạnh, góp phần gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống và chăm lo đời sống người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp xã Đông Thạnh khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Dịp này, UBND xã tặng Giấy khen 11 tập thể, 25 cá nhân có những đóng góp tích cực trong hoạt động Hội năm 2025; tri ân các đơn vị tài trợ, đồng hành cùng Hội trong thời gian qua.

Với tinh thần đoàn kết, đổi mới và phát triển, Đại hội Hội Doanh nghiệp xã Đông Thạnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng để Hội tiếp tục củng cố tổ chức, mở rộng mạng lưới hội viên, tăng cường liên kết, hợp tác và phát huy vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng xã Đông Thạnh ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.

Hội Doanh nghiệp xã Đông Thạnh đã trao biểu trưng kinh phí 300 triệu đồng để trùng tu, tôn tạo di tích Đình Thần Bình Nhan; đồng thời ủng hộ 30 triệu đồng cho Quỹ Vì người nghèo xã Đông Thạnh, góp phần gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống và chăm lo đời sống người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo xã Đông Thạnh tặng giấy khen cho các hội viên Hội Doanh nghiệp xã Đông Thạnh khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031