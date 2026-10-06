Xã Đồng Sơn: Dồn lực, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đồng Sơn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy và HĐND xã.

Chủ trì hội nghị.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, tình hình kinh tế - xã hội địa phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ước đạt 7,5% - 8% (đạt kế hoạch đề ra), thu nhập bình quân đầu người ước đạt 78 triệu đồng/năm vào cuối năm.

Thu ngân sách nhà nước đạt 78,16%, chi ngân sách đạt gần 70% dự toán. Toàn xã phát triển mới 12/15 doanh nghiệp (đạt 80% chỉ tiêu tỉnh giao).

Xã đạt 3/10 tiêu chí nông thôn mới (tương ứng 34/47 chỉ tiêu, đạt 70,21%). Địa phương đang dồn lực hoàn thiện 7 tiêu chí còn lại, quyết tâm về đích nông thôn mới vào cuối năm 2026.

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 74,2%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế vượt chỉ tiêu tỉnh giao; bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 78,4% kế hoạch. An ninh - quốc phòng trên địa bàn được giữ vững...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Lan đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của Đảng ủy, chính quyền và Nhân dân xã Đồng Sơn trong thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ.

Để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2026, đồng chí Nguyễn Thị Lan đề nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đồng Sơn tập trung nguồn lực hoàn thành các chỉ tiêu nông thôn mới chưa đạt, nâng cao chất lượng sản xuất nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường. Khẩn trương hoàn thành công tác số hóa hồ sơ đảng viên; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính; đầu tư hoàn thiện hạ tầng phần mềm nghiệp vụ cho Ban Chỉ huy Quân sự xã.

Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thiện thủ tục thanh quyết toán các công trình cơ bản và thực hiện hiệu quả các giải pháp thu ngân sách. Nâng cao chất lượng dạy và học, củng cố các tổ chức Đảng tại các cơ sở giáo dục sau sáp nhập; chủ động phòng, chống tội phạm lừa đảo công nghệ cao và nắm bắt kịp thời tư tưởng cán bộ, đảng viên...