Xã Đông Khê tuyên truyền bảo vệ, chăm sóc trẻ em và phòng, chống tệ nạn xã hội cho 95 đại biểu

Tham gia hội nghị có 95 đại biểu là cán bộ cơ sở, các tổ chức đoàn thể, trưởng thôn, bí thư chi bộ, chi hội trưởng phụ nữ, trưởng ban công tác mặt trận, bí thư chi đoàn thanh niên, tổ trưởng tổ an ninh, đại diện cha, mẹ trẻ em.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được tuyên truyền, phổ biến những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; quyền và bổn phận của trẻ em; trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong thực hiện quyền trẻ em; kiến thức về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; kỹ năng phát hiện, can thiệp, hỗ trợ trẻ em hoàn cảnh đặc biệt; phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; quy định pháp luật về phòng, chống mại dâm, phòng, chống mua bán người; cung cấp kiến thức nhận diện các loại tệ nạn xã hội, phương thức, thủ đoạn hoạt động...

Thông qua hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở, các tổ chức đoàn thể, gia đình và cộng đồng trong công tác bảo vệ trẻ em; chủ động phòng ngừa các nguy cơ xâm hại, tai nạn thương tích và tệ nạn xã hội. Qua đó, tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền, các ngành, đoàn thể và nhân dân trong xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, tạo điều kiện để trẻ em được chăm sóc, bảo vệ và phát triển toàn diện.