Xã Đông Khê tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nông Văn Sáy

Tham dự có đồng chí Hà Nhật Lệ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh; lãnh đạo Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; cấp ủy, chính quyền xã và thân nhân gia đình liệt sĩ.

Các đại biểu và thân nhân gia đình liệt sĩ quy tập hài cốt liệt sĩ Nông Văn Sáy về Nghĩa trang Liệt sĩ Đông Khê.

Liệt sĩ Nông Văn Sáy (sinh năm 1915), quê quán xã Lê Lai, huyện Thạch An cũ (nay là xã Thạch An). Năm 1946, đồng chí lên đường nhập ngũ, tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp. Tháng 3/1948, tại Nà Phặc, Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn (nay là tỉnh Thái Nguyên), đồng chí đã anh dũng hy sinh. Ghi nhận công lao và sự hy sinh của đồng chí, năm 1959, Đảng và Nhà nước truy tặng bằng “Tổ quốc ghi công”.

Tại lễ truy điệu, trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu, thân nhân gia đình liệt sĩ dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với liệt sĩ Nông Văn Sáy đã hy sinh cao cả vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thực hiện nguyện vọng của gia đình, với sự phối hợp của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, hài cốt liệt sĩ Nông Văn Sáy được đưa từ nghĩa trang gia đình về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đông Khê, tạo điều kiện thuận lợi cho gia đình và địa phương trong việc chăm sóc, hương khói, tưởng nhớ liệt sĩ.