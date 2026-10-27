Xã Đông Khê ra quân cao điểm tuyên truyền phát triển người tham gia bảo hiểm tự nguyện

Các lực lượng tham gia diễu hành tuyên truyền lưu động về chính sách BHXH tự nguyện.

Tại lễ phát động, lãnh đạo UBND xã quán triệt mục đích, yêu cầu của đợt ra quân cao điểm, nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện. Qua đó, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, quyền lợi, chính sách BHXH tự nguyện, góp phần mở rộng diện bao phủ BHXH, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Các đại biểu được tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản về chính sách BHXH tự nguyện, quyền lợi của người tham gia và giải đáp những vấn đề người dân quan tâm. Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ ý nghĩa của việc tham gia BHXH tự nguyện, giúp người dân hiểu rõ hơn về chính sách, từ đó chủ động tham gia, góp phần bảo đảm thu nhập khi hết tuổi lao động.

Hiện nay, trên địa bàn xã Đông Khê có 1.036 người tham gia BHXH tự nguyện. Trong đợt này, xã phấn đấu phát triển thêm 25 người tham gia BHXH tự nguyện, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026.

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng tổ chức diễu hành, cổ động, tuyên truyền lưu động về chính sách BHXH tự nguyện, góp phần đưa thông tin chính sách đến gần hơn với người dân, nâng cao nhận thức và khuyến khích người dân tích cực tham gia.