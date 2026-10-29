Xã Đông Khê ra mắt 14 đội dân phòng phòng cháy, chữa cháy

Lãnh đạo UBND xã Đông Khê trao quyết định bổ nhiệm đội trưởng các đội dân phòng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các thôn trên địa bàn xã.

Tại hội nghị, Công an xã Đông Khê báo cáo kết quả rà soát, thành lập lực lượng dân phòng. Theo đó, xã hoàn thành việc rà soát, kiện toàn tổ chức tại 14/14 thôn, thành lập 14 đội dân phòng với tổng số 78 thành viên, gồm 14 đội trưởng, 14 đội phó và 50 thành viên. Công tác rà soát, lựa chọn nhân sự được triển khai nhằm xây dựng lực lượng tại chỗ đáp ứng yêu cầu phòng ngừa, ứng phó với các sự cố cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ ngay từ cơ sở.

Hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND xã về thành lập các đội dân phòng, bổ nhiệm đội trưởng, đội phó và công nhận thành viên; ra mắt lực lượng dân phòng tại 14 thôn.

Lãnh đạo UBND xã đề nghị các đội dân phòng phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm tình hình, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tham gia đầy đủ các lớp huấn luyện, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống. Công an xã tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các đội; cấp ủy, trưởng thôn và các tổ chức đoàn thể phối hợp, tạo điều kiện để lực lượng hoạt động hiệu quả; UBND xã sẽ quan tâm bảo đảm chế độ, chính sách và các điều kiện cần thiết theo quy định, góp phần phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở