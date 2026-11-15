Xã Đông Khê đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Đông Khê được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính gồm: thị trấn Đông Khê, xã Đức Xuân và Trọng Con, với 14 xóm, diện tích tự nhiên 125,27 km², quy mô dân số khoảng 9.099 người, chủ yếu là đồng bào các dân tộc: Tày, Nùng, Kinh, Dao cùng chung sống. Địa bàn hành chính rộng, quy mô dân số tăng, nhu cầu giải quyết TTHC ngày càng lớn và đa dạng.

Chủ tịch UBND xã Đông Khê Vũ Thế Cương cho biết: Xác định CCHC không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn là giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân. Trên phương châm "Lấy người dân làm trung tâm phục vụ", UBND xã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ CCHC trên các lĩnh vực; đổi mới phương thức quản lý, điều hành theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc. Chú trọng nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức.

Cùng với công tác chỉ đạo, điều hành, xã chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Công tác tiếp nhận, hướng dẫn, kiểm tra, số hóa và trả kết quả giải quyết TTHC được thực hiện theo quy định; 100% TTHC thuộc thẩm quyền thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Các thành phần hồ sơ, quy trình giải quyết và lệ phí được công khai, minh bạch, tạo điều kiện để người dân, tổ chức tiếp cận, thực hiện và giám sát.

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đông Khê.

Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và khai thác các tiện ích số. Cán bộ, công chức Trung tâm trực tiếp hỗ trợ người dân trong quá trình kê khai, nộp hồ sơ trên môi trường điện tử, nhất là những trường hợp còn hạn chế về kỹ năng công nghệ thông tin. Xã quan tâm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, văn hóa công sở, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

9 tháng năm 2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tiếp nhận 2.235 hồ sơ, trong đó có 2.232 hồ sơ được thực hiện trực tuyến, đạt 99,87%; giải quyết 2.231 hồ sơ, trong đó 2.220 hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn. Việc đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đổi mới quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm, tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện các TTHC.

Đến thực hiện thủ tục bổ sung thông tin hộ tịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, anh Nguyễn Văn Đạm cho biết: Tôi được cán bộ Trung tâm hướng dẫn quy trình thực hiện, các giấy tờ cần thiết cũng như cách nộp, nhận hồ sơ trực tuyến. Đây là lần đầu tiên tôi thực hiện nộp hồ sơ theo hình thức này. Qua hướng dẫn, tôi nắm được các bước cơ bản để có thể tự thực hiện tại nhà khi có nhu cầu mà không cần đến cơ quan hành chính làm trực tiếp. Cán bộ tiếp nhận lịch sự, hướng dẫn rõ ràng, tạo thuận lợi cho người dân.

Xã Đông Khê tiếp tục đẩy mạnh CCHC gắn với chuyển đổi số, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW và Đề án 06. Tập trung rà soát, đơn giản hóa quy trình giải quyết TTHC, tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ xử lý hồ sơ, đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và phát triển các tiện ích phục vụ người dân trên môi trường số. Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm.