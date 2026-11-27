Sáng 27-11, UBND xã Đông Khánh Sơn tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Tiếp cận thông tin năm 2026 cho 100 học viên là bí thư chi bộ, trưởng thôn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, tổ trưởng tổ hòa giải và hòa giải viên cơ sở tại các thôn trên địa bàn xã.

Các học viên tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các học viên được triển khai những nội dung cơ bản của Luật Tiếp cận thông tin số 01/2026/QH16 ngày 23-4-2026 và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực trong năm 2026. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những quy định chung của luật; quyền và nghĩa vụ của công dân; các loại thông tin được tiếp cận và không được tiếp cận; trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc cung cấp thông tin; trình tự, thủ tục yêu cầu cung cấp thông tin; quyền và các biện pháp bảo vệ quyền tiếp cận thông tin. Bên cạnh đó, hội nghị còn liên hệ thực tiễn tại địa phương, giúp các học viên hiểu rõ hơn việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin trong đời sống và hoạt động công tác ở cơ sở.

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho đội ngũ cán bộ thôn, người có uy tín và lực lượng hòa giải ở cơ sở; đồng thời phát huy vai trò của các học viên trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giúp Nhân dân nắm bắt thông tin, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân theo quy định, góp phần xây dựng chính quyền công khai, minh bạch và phát huy dân chủ ở cơ sở.