Xã Đông Khánh Sơn triển khai hướng dẫn cập nhật dữ liệu cho đảng viên cao tuổi

Sáng 16-10, Tổ Công nghệ số cộng đồng thôn A Thi, xã Đông Khánh Sơn phối hợp với Trung tâm Dịch vụ, sự nghiệp công xã tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ cập nhật dữ liệu cho đảng viên cao tuổi, người hạn chế khả năng tiếp cận công nghệ thông tin trên địa bàn.

Tổ Công nghệ số cộng đồng thôn và Trung tâm Dịch vụ, sự nghiệp công xã đã trực tiếp hướng dẫn các đảng viên cao tuổi cập nhật dữ liệu trên điện thoại thông minh; đồng thời hỗ trợ đảng viên kê khai, cập nhật và kiểm tra thông tin cá nhân, góp phần bảo đảm dữ liệu được rà soát, chuẩn hóa chính xác theo yêu cầu.

Các đảng viên cao tuổi được hướng dẫn kê khai, cập nhật và kiểm tra thông tin cá nhân trên điện thoại thông minh.

Việc hỗ trợ được thực hiện trên cơ sở rà soát, phân nhóm đảng viên theo khả năng sử dụng thiết bị số và tình trạng dữ liệu, qua đó xác định những trường hợp có thể tự cập nhật, cần hướng dẫn hoặc cần hỗ trợ trực tiếp. Đối với các trường hợp thông tin còn thiếu, sai lệch hoặc chưa thống nhất giữa hồ sơ và dữ liệu trên hệ thống, cần kiểm tra, đối chiếu để bảo đảm tính chính xác trước khi xác nhận.

Hoạt động nhằm phát huy vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng trong việc hỗ trợ đảng viên tiếp cận, sử dụng công nghệ, nhất là người cao tuổi và còn gặp khó khăn khi thực hiện các thao tác trên thiết bị số. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng rà soát, chuẩn hóa dữ liệu đảng viên, phục vụ công tác xây dựng Đảng và thúc đẩy chuyển đổi số tại cơ sở.

CAO NGUYÊN