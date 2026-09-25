Xã Đông Khánh Sơn trao hơn 60 suất quà Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Tối 24-9, UBND xã Đông Khánh Sơn phối hợp với Đoàn Thanh niên xã tổ chức chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ năm 2026” cho thiếu nhi trên địa bàn nhân dịp Tết Trung thu.

Tại chương trình, các em được giao lưu, tham gia đố vui, xem múa lân, thưởng thức các tiết mục văn nghệ và phá cỗ Trung thu. Bên cạnh đó, Ban tổ chức trao giải Hội thi trang trí mâm ngũ quả cho 4 đơn vị: Trường Mầm non Đông Khánh Sơn (giải nhất); Trường Tiểu học Đông Khánh Sơn (giải nhì); Trường Phổ thông dân tộc THCS Khánh Sơn (giải ba); Trường THCS Đông Khánh Sơn (giải khuyến khích).

Lãnh đạo xã Đông Khánh Sơn trao quà Trung thu cho các gia đình trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao 66 suất quà Trung thu (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật. Tổng trị giá các suất quà 33 triệu đồng.

Chương trình góp phần mang đến một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp; đồng thời thể hiện sự quan tâm của chính quyền, tổ chức đoàn cùng cộng đồng đối với trẻ em trên địa bàn.