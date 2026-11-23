Ngày 23-11, UBND xã Đông Khánh Sơn tổ chức Hội thao chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) năm 2026.

Hội thao thu hút 70 vận động viên của 7 đội đến từ các thôn: Ba Cụm Nam, Sơn Trung, Dốc Trầu, Tha Mang, A Thi, Tà Nĩa và Suối Đá. Các vận động viên tham gia thi đấu ở 3 môn: Kéo co, chạy cà kheo và nhảy bao bố, với các nội dung cá nhân nam, nữ và tiếp sức nam, nữ. Đối với môn kéo co, mỗi đội tham gia 8 vận động viên, gồm 4 nam và 4 nữ.

Các vận động viên tranh tài ở nội dung chạy cà kheo cá nhân nam.

Kết thúc hội thao, Ban tổ chức trao các giải nhất, nhì, ba cho các đội đạt thành tích cao ở từng nội dung thi đấu.

Hội thao nhằm tạo sân chơi lành mạnh, thúc đẩy phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"; đồng thời nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, tăng cường tình đoàn kết giữa các thôn và Nhân dân trên địa bàn xã.