Xã Đông Khánh Sơn: Tích cực hỗ trợ người dân chuyển đổi cây trồng

Những năm qua, xã Đông Khánh Sơn đã tích cực triển khai chuyển đổi diện tích sản xuất cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện đất đai, thổ nhưỡng của địa phương. Trong thời gian tới, địa phương tập trung nâng cao hiệu quả công tác chuyển đổi cây trồng nhằm góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Mở cánh cửa thoát nghèo

Gia đình ông Mấu Kiểu (thôn Hòn Gầm) là một trong những hộ đồng bào dân tộc thiểu số kinh tế khó khăn. Thu nhập của gia đình ông phụ thuộc vào việc trồng bắp, trồng mì hiệu quả kinh tế thấp. Chính vì thế, gia đình ông được chính quyền địa phương hỗ trợ thực hiện chuyển đổi 0,5ha đất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng cây sầu riêng. Đến nay, 100 cây sầu riêng trên diện tích chuyển đổi đã bén rễ, vươn lên xanh tốt, toàn bộ diện tích còn được đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm giúp cho việc chăm sóc được thuận lợi hơn. Điều này mang đến niềm tin cho ông Mấu Kiểu vào việc cải thiện thu nhập cho gia đình trong thời gian tới.

Một diện tích đất của người dân ở thôn Tà Nĩa đã chuyển đổi từ cây trồng kém hiệu quả sang trồng sầu riêng.

Với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp, xã Đông Khánh Sơn đã phát triển được nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, tạo bước đột phá trong nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn. Đến nay, toàn xã Đông Khánh Sơn có hơn 1.100ha cây lâu năm, chủ yếu là các loại cây ăn quả như: Sầu riêng, măng cụt, chôm chôm, mít… Đặc biệt, cây sầu riêng là cây trồng chủ lực, với diện tích 750ha, trong đó có 460ha đang trong thời kỳ cho trái. Đây cũng là loại cây mở ra cánh cửa thoát nghèo cho nhiều hộ dân địa phương. Thời gian qua, để giúp người dân địa phương, nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao thu nhập từ sản xuất nông nghiệp, UBND xã Đông Khánh Sơn đã tập trung thực hiện việc chuyển đổi diện tích sản xuất cây trồng hằng năm, cây trồng lâu năm kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện đất đai, thổ nhưỡng của địa phương.

Theo thống kê của UBND xã Đông Khánh Sơn, trong giai đoạn 2021 - 2025, địa phương đã chuyển đổi được 146,3ha diện tích sản xuất cây trồng kém hiệu quả sang trồng sầu riêng, với hàng trăm hộ tham gia. Chỉ tính riêng năm 2025, trên địa bàn xã có 45 hộ chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng sầu riêng với diện tích 23ha. Các hộ thực hiện chuyển đổi cây trồng bên cạnh được hỗ trợ cây giống, còn được hỗ trợ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và hệ thống tưới nước.

Hỗ trợ đồng bộ

Để nâng cao hiệu quả công tác chuyển đổi cây trồng, UBND xã đã phân công cán bộ phụ trách, phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các ban, ngành, đoàn thể địa phương theo dõi tình hình triển khai của từng hộ dân. Đồng thời, hướng dẫn, hỗ trợ người dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng. Những vấn đề khó khăn phát sinh cũng được cán bộ phụ trách nắm bắt, xử lý kịp thời. Qua kiểm tra các diện tích cây trồng chuyển đổi trước đây đều phát triển tốt. Những diện tích cây trồng mới chuyển đổi trong năm 2025 cũng cho thấy sự phù hợp với cây sầu riêng; cây sinh trưởng, phát triển tốt, tỷ lệ sống hơn 95%. Việc triển khai chương trình chuyển đổi cây trồng đã tạo điều kiện để các hộ dân, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Khánh Sơn có thêm nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững.

Theo ông Nguyễn Ngọc Danh - Phó Chủ tịch UBND xã Đông Khánh Sơn, trong giai đoạn 2026 - 2030, địa phương sẽ tiếp tục chuyển đổi 150ha cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Với mục tiêu mỗi năm phấn đấu chuyển đổi 30ha, trong đó tập trung vào cây sầu riêng. Xã Đông Khánh Sơn sẽ rà soát kỹ đối tượng, diện tích, điều kiện sản xuất và khả năng đối ứng của từng hộ dân đăng ký tham gia để bảo đảm việc hỗ trợ đúng đối tượng, công khai, minh bạch, phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của Nhà nước.

Địa phương cũng chú trọng tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, nhất là kỹ thuật chăm sóc cây sầu riêng và các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện của những hộ dân tham gia chuyển đổi. Ngoài ra, xã xây dựng một số mô hình điểm nhằm giúp các hộ dân khác tham quan, học tập và nhân rộng. Việc chuyển đổi cây trồng được gắn với quy hoạch vùng sản xuất, xây dựng mã số vùng trồng, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và phát triển bền vững. Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn.