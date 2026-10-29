Xã Đông Khánh Sơn ra mắt mô hình “Thôn không ma túy” tại 6 thôn

Chiều 29-10, UBND xã Đông Khánh Sơn tổ chức ra mắt mô hình “Thôn không ma túy” tại 6 thôn: Ba Cụm Nam, Dốc Trầu, Suối Đá, Tha Mang, A Thi và Sơn Trung. Tham dự buổi ra mắt có đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo địa phương và các đơn vị liên quan.

Theo báo cáo, thời gian, tình hình an ninh, trật tự liên quan đến ma túy trên địa bàn xã được giữ vững. Qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, lực lượng chức năng chưa phát hiện điểm nóng, tụ điểm phức tạp về ma túy; không phát sinh người sử dụng trái phép chất ma túy mới. Các trường hợp thuộc diện quản lý được theo dõi chặt chẽ. Tuy nhiên, do địa bàn rộng, dân cư phân bố không tập trung, giao thông đi lại khó khăn, nhận thức pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế, trong khi lực lượng phòng, chống ma túy ở cơ sở còn mỏng, nguy cơ ma túy từ địa bàn khác xâm nhập vẫn còn. Vì vậy, địa phương cần tiếp tục chủ động nắm tình hình, quản lý địa bàn và triển khai các biện pháp phòng ngừa.

Đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa tặng hoa chúc mừng thôn Dốc Trầu ra mắt mô hình.

Tại chương trình, đại diện Công an xã công bố các quyết định thành lập mô hình “Thôn không ma túy” tại 6 thôn. Trước đó, năm 2025, thôn Tà Nĩa đã ra mắt mô hình này.

Phát biểu tại chương trình, lãnh đạo xã Đông Khánh Sơn đề nghị Công an xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và các thôn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, nâng cao ý thức phòng ngừa, phát hiện và tố giác các hành vi liên quan đến ma túy. Cấp ủy chi bộ các thôn cần phát huy vai trò trong vận động các hộ gia đình thực hiện các tiêu chí của mô hình; tăng cường quản lý, giáo dục con em và kịp thời thông tin cho lực lượng Công an khi phát hiện dấu hiệu liên quan đến ma túy.

Dịp này, đại diện 7/7 thôn trên địa bàn xã đã ký cam kết thực hiện mô hình “Thôn không ma túy”, thể hiện quyết tâm chung tay phòng, chống ma túy, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và xây dựng địa bàn an toàn.