Xã Đông Khánh Sơn phổ biến Luật Hộ tịch, Luật Hôn nhân và gia đình

Ngày 30-10, UBND xã Đông Khánh Sơn tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Hộ tịch năm 2026, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, Văn bản hợp nhất số 121, ngày 27-8-2025 của Văn phòng Quốc hội về Luật Hôn nhân và gia đình cùng các văn bản hướng dẫn thi hành. Tham dự có gần 100 học viên là người có uy tín, bí thư chi bộ, trưởng thôn, đại diện Ban công tác Mặt trận và các thành phần liên quan trên địa bàn xã.

Tại hội nghị, các học viên được truyền đạt những nội dung trọng tâm của các văn bản pháp luật, tập trung vào các quy định về đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử; thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch và trách nhiệm của cá nhân, gia đình trong thực hiện đăng ký hộ tịch theo quy định.

Quang cảnh hội nghị.

Đáng chú ý, các nội dung về cơ sở dữ liệu hộ tịch, sổ hộ tịch điện tử, số hóa thông tin và đăng ký hộ tịch trực tuyến được phổ biến nhằm giúp học viên tiếp cận những điểm mới của Luật Hộ tịch năm 2026 có hiệu lực từ ngày 1-3-2027. Đây cũng là những nội dung gắn với yêu cầu chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng đến tạo thuận lợi cho người dân trong thực hiện các thủ tục hộ tịch.

Đối với Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, hội nghị tập trung phổ biến các quy định về điều kiện kết hôn, quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng, quan hệ giữa cha mẹ và con, chế độ tài sản, nghĩa vụ cấp dưỡng và ly hôn. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; phòng ngừa tình trạng tảo hôn, hôn nhân trái pháp luật, bạo lực gia đình và các hành vi xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em.