Xã Đông Khánh Sơn phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Sáng 13-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đông Khánh Sơn tổ chức lễ phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026.

Tại buổi lễ, đại diện các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn xã đã tham gia ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" hơn 173 triệu đồng. Đợt vận động ủng hộ quỹ tiếp tục được triển khai đến hết ngày 18-11.

Lãnh đạo xã Đông Khánh Sơn tham gia ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo xã nhấn mạnh, chăm lo cho người nghèo là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, tạo điều kiện để các gia đình khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Thời gian qua, công tác an sinh xã hội tại địa phương đạt nhiều kết quả thiết thực. Xã đã hỗ trợ xây dựng 22 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo; thực hiện chi trả chế độ cho các đối tượng chính sách với tổng số tiền hơn 515 triệu đồng; hỗ trợ 277 hộ triển khai mô hình sinh kế nuôi bò sinh sản với 554 con bò, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực.