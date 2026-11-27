Ngày 27-11, Đảng ủy Quân sự xã Đông Khánh Sơn tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2027.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe Đảng ủy Quân sự xã thông qua dự thảo nghị quyết. Đồng thời, các đại biểu tập trung thảo luận, góp ý kiến vào những nhiệm vụ, chỉ tiêu trọng tâm, trong đó chú trọng công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; tổ chức diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ dân sự năm 2027; phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu quy tập mộ liệt sĩ theo "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2027, xã phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ với 42 thanh niên, gồm 35 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 7 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Đồng thời, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, củng cố hệ thống văn kiện, kế hoạch phòng thủ dân sự và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Hội nghị đã tiến hành biểu quyết, thống nhất cao thông qua nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2027.