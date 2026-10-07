Xã Đông Khánh Sơn: Nỗ lực giảm nghèo bền vững

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Đông Khánh Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2030 đặt mục tiêu đến năm 2030, trên địa bàn xã không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều. Để hiện thực hóa mục tiêu này, địa phương đang triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững.

Bà Tro Thị Thu Hương được Hội Nông dân xã Đông Khánh Sơn hỗ trợ để trồng sầu riêng.

Thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo

Ở thôn Tà Nĩa, bà Tro Thị Thu Hương là người neo đơn, thuộc diện hộ nghèo. Với mong muốn vươn lên cải thiện cuộc sống, khi được Hội Nông dân xã hỗ trợ cây giống, phân bón, bà đã đầu tư chăm sóc 25 cây sầu riêng. Đến nay, vườn sầu riêng của bà đã gần 3 năm tuổi, cây sinh trưởng tốt, dự kiến khoảng 2 năm nữa sẽ cho lứa quả đầu tiên. “Cây sầu riêng đã mang lại cuộc sống ấm no cho nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trong thôn, xã. Tôi rất mừng khi được Hội Nông dân xã hỗ trợ cây giống, vận động các cửa hàng vật tư nông nghiệp trên địa bàn hỗ trợ phân bón chăm sóc cây. Hy vọng vườn cây sầu riêng sẽ giúp tôi ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo”, bà Hương cho biết.

Ngoài gia đình bà Hương, thời gian qua, nhiều nông dân nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Đông Khánh Sơn đã được hỗ trợ phát triển sinh kế thông qua mô hình “Dân vận khéo” gắn với phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Hội Nông dân xã triển khai. Mô hình nhằm thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy xã về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã giai đoạn 2026 - 2030. Qua đó, tạo điều kiện để hội viên có thêm nguồn lực phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững. Riêng năm 2026, từ nguồn kinh phí ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, Hội Nông dân xã đã hỗ trợ 6 hộ nghèo, cận nghèo mỗi hộ 30 cây sầu riêng giống bảo đảm chất lượng cùng 1 triệu đồng mua vật tư nông nghiệp phục vụ trồng, chăm sóc cây.

Ông Nguyễn Ngọc Danh - Phó Chủ tịch UBND xã Đông Khánh Sơn cho biết, mô hình hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sinh kế của Hội Nông dân xã là một trong những giải pháp được địa phương triển khai nhằm giảm nghèo bền vững. Ngoài ra, UBND xã thực hiện đồng bộ nhiều chính sách hướng trực tiếp đến hộ nghèo, cận nghèo như: Hỗ trợ phát triển sản xuất, nhà ở, y tế, giáo dục, trợ giúp pháp lý và các chính sách an sinh xã hội. Mục tiêu đến cuối năm nay, xã giảm 235 hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 6,67% so với tổng số hộ; giảm 243 hộ cận nghèo, đưa tỷ lệ hộ cận nghèo xuống còn 5,79%. Qua rà soát sơ bộ tại các thôn, xã dự kiến hoàn thành mục tiêu giảm số hộ nghèo, cận nghèo trong năm 2026.

Phấn đấu đến năm 2030 không còn hộ nghèo

Theo ông Đinh Văn Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Khánh Sơn, giảm nghèo bền vững cho người dân, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là chủ trương lớn của Trung ương và của tỉnh. Đảng ủy xã xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình đổi mới, xây dựng và phát triển địa phương. Một trong những mục tiêu lớn mà xã quyết tâm thực hiện là đến năm 2030 không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều.

Để thực hiện mục tiêu này, Đảng ủy xã xác định 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân và người nghèo trong thực hiện công tác giảm nghèo; thực hiện đồng bộ các nội dung giảm nghèo bền vững; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giảm nghèo; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác giảm nghèo bền vững.

Hiện nay, cả hệ thống chính trị xã Đông Khánh Sơn đẩy mạnh các phong trào, cuộc vận động hỗ trợ người nghèo, hội viên nghèo do các hội, đoàn thể, nhóm thiện nguyện và nhà hảo tâm phát động; bảo đảm người nghèo được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, thông tin... Địa phương cũng chú trọng xây dựng các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ tự quản, hộ thoát nghèo, sản xuất giỏi, làm kinh tế giỏi; vận động các hộ khá giả giúp đỡ hộ nghèo; xây dựng và nhân rộng những mô hình hiệu quả, sáng kiến thiết thực trong công tác giảm nghèo. Bên cạnh đó, tập trung huy động nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; phát triển các mô hình sản xuất, giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm, sinh kế, nâng cao thu nhập; hỗ trợ người nghèo tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản. Các hoạt động tư vấn, kết nối, giới thiệu và hỗ trợ việc làm cho người nghèo, người dân địa phương cũng được đẩy mạnh; chính sách tín dụng ưu đãi dành cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp tục được triển khai. Đặc biệt, địa phương tập trung tuyên truyền, vận động người dân nỗ lực vươn lên trong lao động, sản xuất để thoát nghèo bền vững.