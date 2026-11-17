Ngày 17-11, lãnh đạo UBND xã Đông Khánh Sơn có buổi làm việc với Điện lực Cam Ranh - Khánh Sơn (thuộc Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa) về tình hình cung cấp điện và phương án phát triển hạ tầng điện trên địa bàn xã.

Theo kết quả rà soát, UBND xã đề xuất phương án xử lý các điểm thiếu điện tại 7 khu vực sản xuất thuộc các thôn Suối Đá, Sơn Trung, A Thi, Dốc Trầu, Ba Cụm Nam, Tà Nĩa và Tha Mang. Tổng số hộ dân được hưởng lợi là 1.026 hộ, tương ứng 4.104 nhân khẩu. Phương án đề xuất đầu tư 22.200m đường dây hạ thế và 13 trạm biến áp 3 pha, công suất 100 KVA, nhằm đáp ứng nhu cầu điện phục vụ hoạt động sản xuất tại các khu vực này.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện Điện lực Cam Ranh - Khánh Sơn đề nghị UBND xã phối hợp cung cấp thông tin quy hoạch, nhất là các tuyến giao thông kết nối chung giữa 3 xã: Đông Khánh Sơn, Khánh Sơn và Tây Khánh Sơn để ngành điện chủ động phối hợp trong định hướng phát triển hạ tầng điện. Đồng thời, rà soát các hộ chưa có điện, chưa lắp công tơ hoặc đang sử dụng điện chung; tuyên truyền thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, phối hợp thu tiền điện. Đối với điện năng lượng mặt trời, cần khảo sát nhu cầu và kích thước mái nhà thực tế để lựa chọn phương án lắp đặt phù hợp.

Bên cạnh đó, Điện lực Cam Ranh - Khánh Sơn cũng đề nghị địa phương vận động Nhân dân phối hợp triển khai các dự án điện lực trước ngày 15-12 và tăng cường phối hợp khắc phục sự cố điện khi xảy ra thiên tai.

Lãnh đạo xã Đông Khánh Sơn ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của ngành điện; đồng thời nhấn mạnh về việc phối hợp giải quyết nhu cầu điện phục vụ sản xuất, nhất là trong mùa khô, thời điểm địa phương thường thiếu nước tưới. Qua đó, góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2027, phấn đấu đạt tỷ lệ người dân sử dụng điện 100%.