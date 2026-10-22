Xã Đông Khánh Sơn khai giảng lớp truyền dạy các làn điệu mã la

Chiều 22-10, UBND xã Đông Khánh Sơn tổ chức khai giảng lớp truyền dạy các làn điệu mã la năm 2026 cho hơn 20 học viên là học sinh THPT, đoàn viên, thanh niên ở thôn Suối Đá và thôn Dốc Trầu.

Các học viên tham gia lớp truyền dạy các làn điệu mã la tại lễ khai giảng.

Trong thời gian diễn ra lớp học (từ ngày 22-10 đến 30-12 vào các buổi tối), các học viên được 2 nghệ nhân Tro Xuân Hội (thôn Tha Mang) và Mấu Nghiếng (thôn Suối Đá) trực tiếp hướng dẫn cách tiếp cận, thực hành những làn điệu mã la nhằm hướng đến gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Raglai, góp phần trao truyền vốn văn hóa dân gian cho thế hệ trẻ tại địa phương.