Xã Đông Khánh Sơn đẩy mạnh triển khai cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

Ngày 3-11, UBND xã Đông Khánh Sơn phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Khánh Hòa tổ chức buổi làm việc trao đổi, nắm bắt tình hình triển khai cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói trên địa bàn xã. Tham dự buổi làm việc có đại diện các hợp tác xã, tổ hợp tác và các hộ sản xuất nông nghiệp.

Theo báo cáo của Trung tâm Dịch vụ, sự nghiệp công xã, toàn xã hiện có 637,6ha sầu riêng với 920 hộ trồng; trong đó khoảng 450ha đang trong thời kỳ cho trái. Địa phương đã có 4 mã số vùng trồng sầu riêng phục vụ xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc, với tổng diện tích 106,14ha. Với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc, việc mở rộng đăng ký mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói đang là nhiệm vụ cần được quan tâm.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh trao đổi tình hình thực hiện sau khi Nghị quyết số 36, ngày 31-7-2026 của Chính phủ quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói có hiệu lực; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân về hồ sơ đất đai, xác định diện tích, phạm vi và vị trí vùng trồng thông qua thông tin định vị. Đồng thời, hướng dẫn quy trình nộp hồ sơ điện tử đăng ký mã số vùng trồng và giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Thông qua buổi làm việc nhằm giúp các tổ chức, hợp tác xã và hộ nông dân nâng cao nhận thức, chủ động hoàn thiện hồ sơ đăng ký, từng bước chuẩn hóa vùng sản xuất; qua đó nâng cao chất lượng và khả năng truy xuất nguồn gốc nông sản, tạo điều kiện mở rộng thị trường tiêu thụ sầu riêng xã Đông Khánh Sơn.

CAO NGUYÊN