Xã Đông Hải xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

Hạ tầng bứt phá, kinh tế phát triển

Xác định các công trình giao thông hoàn thành đưa vào sử dụng không chỉ giải quyết bài toán về hạ tầng, mà còn thúc đẩy thương mại, sản xuất nội vùng, xã Đông Hải đã tập trung giải ngân vốn đầu tư công.

Tính đến hết tháng 9/2026, xã Đông Hải được giao 41,5 tỷ đồng vốn đầu tư công bố trí cho 10 dự án, trong đó đã giải ngân hơn 20,9 tỷ đồng (đạt 50,38% kế hoạch).

Ông Châu Suôl, Chuyên viên Phòng Kinh tế xã, cho biết: “Ngành chuyên môn đã phối hợp rà soát nhu cầu thực tế, bám sát tiến độ và vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực, ưu tiên vốn cho các công trình thiết yếu; đồng thời nâng cao ý thức cộng đồng trong việc quản lý, bảo vệ công trình sau đầu tư”.

Hệ thống giao thông nông thôn xã Đông Hải từng bước được đầu tư đồng bộ, tạo thuận lợi cho người dân đi lại và giao thương hàng hoá.

Giao thông được đầu tư, đường sá đi lại thuận tiện, bà Lê Thị Thuỷ, ấp Châu Điền, phấn khởi: “Thấy địa phương quan tâm đầu tư hạ tầng, mỗi gia đình đều tự giác chăm sóc cây xanh, giữ ngõ xóm sạch đẹp. Khi mọi người cùng chung tay, diện mạo quê hương chắc chắn sẽ ngày càng khởi sắc”.

Bà Lê Thị Thuỷ (ấp Châu Điền, xã Đông Hải) chăm sóc, cắt tỉa hàng rào cây xanh trước nhà, góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp.

Song song với đầu tư hạ tầng giao thông, công tác bảo vệ môi trường cũng được địa phương chú trọng. Xã Đông Hải đã tổ chức phát quang 46 tuyến đường với tổng chiều dài khoảng 103,4 km; vận động người dân tham gia thu gom rác thải, trồng và chăm sóc cây xanh. Đặc biệt, 100% hộ dân đã được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn, hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Thời gian qua, địa phương phát huy hiệu quả thế mạnh nuôi thuỷ sản, sản xuất muối và xây dựng được 3 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao (khô tôm đất, muối hạt sấy, muối sấy xay mịn), giúp tạo sinh kế bền vững và gia tăng giá trị sản phẩm địa phương. Theo đó, thu nhập bình quân đầu người của xã Đông Hải hiện đạt khoảng 80 triệu đồng/năm.

Chăm lo an sinh, không để ai bị bỏ lại phía sau

Cùng với phát triển kinh tế, công tác giảm nghèo bền vững được Đảng uỷ, UBND xã Đông Hải xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Toàn xã hiện còn 51 hộ nghèo, đã phân công 18 cơ quan, đơn vị phụ trách giúp đỡ trực tiếp.

Vợ chồng ông Nguyễn Văn Khoa (ấp Châu Điền, xã Đông Hải) phấn khởi trong căn nhà mới được Nhà nước hỗ trợ xây dựng.

Trong năm 2026, địa phương đã triển khai xây dựng 58 căn nhà cho hộ nghèo và cận nghèo.

Được bàn giao căn nhà mới vào cuối tháng 7 vừa qua, ông Nguyễn Văn Khoa, ấp Châu Điền, xúc động: “Gia đình chỉ có 1 công đất, tôi làm thêm nghề kéo tôm thuê nhưng thu nhập bấp bênh, vợ tôi bệnh tai biến 2 năm nay, nên cuộc sống khó khăn. Được Nhà nước hỗ trợ xây dựng căn nhà kiên cố, vợ chồng tôi mừng lắm, thêm động lực vươn lên trong cuộc sống”.

Hướng tới mục tiêu nông thôn mới vào năm 2030

Qua rà soát theo bộ tiêu chí mới về xây dựng nông thôn mới, xã Đông Hải hiện đã đạt 6/10 tiêu chí. Các tiêu chí còn lại tập trung ở những lĩnh vực như: hạ tầng kinh tế, khoa học - công nghệ và chuyển đổi số, môi trường và cảnh quan.

Để đạt mục tiêu đến năm 2030 xã về đích nông thôn mới, ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết: “Địa phương sẽ tập trung nguồn lực đầu tư hoàn thiện hạ tầng, cải thiện môi trường và nâng cao thu nhập cho người dân. Quan trọng nhất là tiếp tục khơi dậy sức dân, bởi xây dựng nông thôn mới chỉ thực sự bền vững khi có sự chung sức, đồng lòng của mỗi người dân”.

Những ngôi nhà mới khang trang minh chứng đời sống người dân khời sắc hơn.

Xác định xây dựng nông thôn mới không dừng lại ở đạt danh hiệu, mà phải nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, xã Đông Hải đang tiếp tục tạo nên những bước chuyển mình từ lợi thế, tiềm năng và sự đầu tư nguồn lực cho các mục tiêu phát triển./.