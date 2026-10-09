Xã Đông Hải thu ngân sách vượt kế hoạch năm 2026

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, đề ra giải pháp trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2026.

Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Lê Thanh Triều yêu cầu xã Đông Hải quyết tâm hơn nữa trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Theo báo cáo tại hội nghị, xã Đông Hải đã thực hiện đạt và vượt 6/16 chỉ tiêu chủ yếu của năm 2026. Một số kết quả nổi bật như: thu ngân sách nhà nước đạt 753 triệu đồng, bằng 116% kế hoạch năm; thành lập mới 1 hợp tác xã và 2 tổ hợp tác; đưa 35 thanh niên lên đường nhập ngũ, hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số chỉ tiêu triển khai chậm so với tiến độ. Địa phương xác định nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại là rà soát kỹ từng chỉ tiêu, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đông Hải (mở rộng).

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Lê Thanh Triều đề nghị xã Đông Hải xây dựng giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn đối với những chỉ tiêu đạt thấp. Trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; triển khai hiệu quả Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 26/8/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2026-2030.

Bên cạnh phát triển kinh tế, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau lưu ý địa phương cần chú trọng nâng cao chất lượng môi trường sống (chăm sóc cây xanh, xử lý rác thải); chuẩn bị tốt công tác bầu cử trưởng ấp; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ấp và tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Lê Thanh Triều cùng các đại biểu đóng góp nguồn lực chăm lo Tết cho người dân khó khăn.

Tại hội nghị, xã Đông Hải phát động đóng góp nguồn lực chăm lo Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 cho người hoàn cảnh khó khăn.

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Đông Hải kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo và Nhân dân trên địa bàn chung tay đóng góp ít nhất 1 ngày lương hoặc thu nhập tương đương, chung tay giúp đỡ các hộ dân khó khăn đón Tết đầm ấm, vui tươi./.