Xã Đông Giang vận động đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, cách làm

Lãnh đạo xã Đông Giang chia sẻ kinh nghiệm, vận động nhân dân thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”. Ảnh: NGỌC VY

Tại hội nghị, các đại biểu được tuyên truyền, quán triệt 10 nội dung trọng tâm về thay đổi “nếp nghĩ”. Nổi bật là việc tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; tích cực tìm hiểu, chấp hành pháp luật; nỗ lực vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại; giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp và xây dựng nếp sống văn minh.

Đồng thời, hội nghị vận động người dân sử dụng hiệu quả vốn vay; không bán nông sản non, không vay nặng lãi; thực hiện kết hôn đúng độ tuổi; quan tâm việc học tập của con em; cảnh giác trước lời xúi giục của kẻ xấu, các hủ tục bùa ngải và chung tay bảo vệ môi trường.

Về “cách làm”, hội nghị nhấn mạnh việc thực hành tiết kiệm trong sản xuất và sinh hoạt; siêng năng lao động, lựa chọn cây trồng, vật nuôi năng suất cao; đổi mới tập quán sản xuất bằng cách ứng dụng khoa học - kỹ thuật; khuyến khích người dân duy trì nghề truyền thống, đẩy mạnh liên kết giữa các hộ gia đình, hợp tác xã.

Người dân xã Đông Giang kiến nghị hỗ trợ giống cây trồng, con vật nuôi để nâng cao đời sống. Ảnh: NGỌC VY

Bên cạnh đó, người dân được khuyến cáo cân nhắc kỹ việc bán đất sản xuất; kiên quyết không lấn chiếm đất lâm nghiệp, không chặt phá rừng; xóa bỏ các hủ tục như thách cưới, ma chay kéo dài; tích cực tham gia bảo hiểm y tế; cải tạo vườn tạp, xây dựng chuồng trại chăn nuôi cách ly khu nhà ở để bảo đảm vệ sinh môi trường.

Đại diện các hộ nghèo, cận nghèo bày tỏ nguyện vọng về hỗ trợ vốn, giống cây trồng, vật nuôi, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đông Giang tổng hợp các kiến nghị, làm cơ sở phối hợp với chính quyền xây dựng kế hoạch hỗ trợ sát thực tiễn trong thời gian tới.