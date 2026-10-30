Xã Đông Giang và xã Phú Thiện (Gia Lai) trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND

Lãnh đạo HĐND xã Đông Giang trao đổi kinh nghiệm tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC VY

Tại buổi làm việc, Thường trực HĐND xã Đông Giang chia sẻ về tổ chức và hoạt động thực tế từ khi vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Hai bên tập trung thảo luận sâu về công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp; nâng cao chất lượng thẩm tra của các ban HĐND đối với lĩnh vực ngân sách, đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia.

Đồng thời, chia sẻ giải pháp đổi mới điều hành kỳ họp theo hướng dân chủ, tập trung vào các vấn đề trọng tâm và tăng cường cơ chế đôn đốc đến cùng việc thực hiện các kết luận sau giám sát.

Về công tác phối hợp, Thường trực HĐND xã Đông Giang nhấn mạnh hiệu quả của cơ chế phối hợp thường xuyên, thực chất giữa HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.

Điều này giúp làm tốt khâu chuẩn bị kỳ họp, tổ chức tiếp xúc cử tri và nắm bắt nhanh chóng tình hình cơ sở để giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của người dân.

Đặc biệt, là địa phương miền núi có 81% dân số là đồng bào Cơ Tu, HĐND xã Đông Giang đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong việc ban hành nghị quyết và giám sát các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo tồn văn hóa.

Tiêu biểu là giải pháp phát triển làng du lịch cộng đồng ARéh - Đhrôồng theo hướng phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng, giữ gìn nghề truyền thống gắn với cải thiện sinh kế bền vững, tránh đầu tư dàn trải.

Xã Đông Giang tặng quà đoàn công tác HĐND xã Phú Thiện. Ảnh: NGỌC VY

Cũng tại buổi làm việc, đại diện các ngành của hai địa phương chia sẻ kinh nghiệm tham mưu, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ tại cơ sở.

Lãnh đạo HĐND xã Phú Thiện khẳng định những cách làm hay, mô hình hiệu quả tại xã Đông Giang là bài học thực tiễn để HĐND xã nghiên cứu, vận dụng linh hoạt nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử.