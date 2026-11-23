Tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: NGỌC VY

Tại buổi lễ, các đại biểu ôn lại truyền thống 80 năm xây dựng, phát triển của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và đánh giá kết quả hoạt động của Hội Chữ thập đỏ xã Đông Giang.

Sau Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội từng bước củng cố tổ chức, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai nhiều hoạt động nhân đạo, chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa.

Các hoạt động được triển khai trên nhiều lĩnh vực như: tuyên truyền, giáo dục tinh thần nhân ái trong trường học; hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích; vận động hiến máu tình nguyện; phối hợp khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo, người cao tuổi và gia đình chính sách, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ xã trao 31 suất quà cho học sinh và các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (gồm 10 suất trị giá 300.000 đồng/suất và 21 suất trị giá 500.000 đồng/suất).