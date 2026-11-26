Các thành viên đội văn nghệ truyền thống xã Đông Giang tham gia biểu diễn

Đông Giang là xã có đông đồng bào DTTS sinh sống, phần lớn là người K'ho, Raglai. Đông Giang hiện còn 3 thôn gồm: Trung Lâm, Nam Giang và Đông Tiến. Trước đây, đời sống của đồng bào dân tộc K'ho gắn liền với nhiều tập quán lạc hậu và định kiến. Theo chế độ mẫu hệ, nhiều gia đình mang tâm lý muốn sinh đông con, sinh dày; trẻ em chưa đủ 18 tuổi, đặc biệt là trẻ em gái dễ dàng bị gia đình sắp đặt cưới hỏi sớm. Việc học hành chưa được coi trọng. Khi ốm đau, sinh nở, bà con lại phó mặc cho lá rừng hoặc cúng thần linh.

Nhận diện rõ những vấn đề nổi lên từ thực tiễn cơ sở, chính quyền địa phương, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đông Giang, Hội LHPN xã, Đoàn thanh niên xã… cùng đưa nội dung xóa bỏ hủ tục, phòng ngừa bạo lực gia đình và tảo hôn vào quy ước cộng đồng. Địa phương phát huy tối đa vai trò "cầu nối" của già làng, người có uy tín và cán bộ, hội viên phụ nữ để kiên trì vận động theo phương châm "mưa dầm thấm lâu", giúp bà con phân biệt rõ ranh giới giữa bản sắc văn hóa cần bảo tồn và hủ tục cần loại bỏ.

Thông qua hoạt động kết nghĩa, các sở, ngành đã phối hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác định hướng tuyên truyền, từng bước giúp người dân tại Đông Giang thay đổi và nâng cao nhận thức.

Thay vì tuyên truyền suông, xã Đông Giang triển khai hàng loạt mô hình dân vận khéo theo hướng "cầm tay chỉ việc", gắn việc thay đổi định kiến với bài toán sinh kế. Thông qua cuộc vận động "xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", phụ nữ DTTS được hướng dẫn áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng lúa, bắp, cao su và chuyển sang chăn nuôi có chuồng trại tập trung. Khi nắm vững kỹ thuật và biết cách tích lũy sau mỗi mùa vụ, phụ nữ ngày càng khẳng định được tiếng nói trong gia đình, chủ động làm kinh tế và cùng chồng gánh vác chi tiêu, hạn chế tối đa các mâu thuẫn dẫn đến bạo lực gia đình.

Người dân đã hình thành ý thức "sợ trẻ thất học" và chủ động kế hoạch hóa gia đình. Nhờ đó, tình trạng hôn nhân cận huyết thống tại Đông Giang đã chấm dứt hoàn toàn, nạn tảo hôn giảm rõ rệt. Tỷ lệ trẻ em hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100% và tốt nghiệp THCS đạt 99,3%. Đây là minh chứng rõ nét cho việc trẻ em gái không còn phải bỏ học giữa chừng để lấy chồng sớm. Song song đó, thói quen khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế cũng thay thế dần các quan niệm mê tín cũ.

Đánh giá về những chuyển biến từ cơ sở, bà K' Thị Thủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đông Giang - chia sẻ: "Khó khăn lớn nhất ở vùng đồng bào trước đây là nhận thức còn hạn chế, bà con chưa tách bạch được đâu là phong tục lạc hậu, đâu là nét đẹp truyền thống. Do đó, bên cạnh các chế tài pháp luật, giải pháp cốt lõi vẫn là tuyên truyền bền bỉ, linh hoạt theo từng nhóm đối tượng để thay đổi tận gốc nếp nghĩ của người dân".