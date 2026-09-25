Xã Đông Giang bàn giao 3 ngôi nhà cho con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Xã Đông Giang bàn giao nhà cho hộ gia đình ông Hôih Bónh (sinh 1987) ở thôn Arooi. Ảnh: NGỌC VY

Nhà ở của 3 gia đình được xây dựng trên diện tích từ 60m2 đến 70m2. Mỗi nhà được thiết kế khang trang gồm phòng khách, phòng ngủ; móng giằng bê tông cốt thép, mái lợp tôn và nền lát gạch hoa.

Sau hơn 2 tháng tích cực thi công, các công trình hoàn thành bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của các gia đình. Tổng kinh phí xây dựng mỗi ngôi nhà từ 120 - 200 triệu đồng; trong đó, Nhà nước hỗ trợ 100 triệu đồng/nhà, số tiền còn lại do gia đình và người thân đóng góp.

Tại lễ bàn giao, xã Đông Giang tặng quà động viên các gia đình vươn lên ổn định cuộc sống.

Đến nay, xã Đông Giang đã hoàn thành việc xây dựng và bàn giao 5 ngôi nhà cho con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.