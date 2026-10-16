Xã Đồng Dương phấn đấu đạt 5/10 tiêu chí nông thôn mới trong năm 2026

Xã Đồng Dương bố trí nguồn lực để cải tạo các tuyến kênh mương. Ảnh: CÔNG TÚ

Xã Đồng Dương hiện mới đạt tiêu chí 2 (hạ tầng kinh tế - xã hội), tiêu chí 4 (đào tạo nguồn nhân lực nông thôn) và tiêu chí 8 (môi trường và cảnh quan nông thôn).

Đến cuối năm 2026, xã phấn đấu đạt chuẩn thêm tiêu chí số 1 (quy hoạch) và tiêu chí số 9 (xây dựng hệ thống chính trị và hành chính công), nâng tổng số tiêu chí đạt chuẩn là 5/10 tiêu chí; tốc độ tăng trưởng kinh tế 10,5%; thu nhập bình quân đầu người 62 triệu đồng/năm; giảm 2 hộ nghèo, 8 hộ cận nghèo.

Ông Lê Văn Thôi, Chủ tịch UBND xã Đồng Dương cho biết, ngày 10/9 vừa qua, địa phương đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững năm 2026.

Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch hơn 11,7 tỷ đồng; trong đó ngân sách thành phố cấp năm 2026 chiếm 9 tỷ đồng (vốn đầu tư 5 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 4 tỷ đồng), ngân sách chuyển nguồn giai đoạn 2021 - 2025 sang năm 2026 hơn 272 triệu đồng, ngân sách xã hơn 1,6 tỷ đồng, nguồn lồng ghép 800 triệu đồng.

Nguồn kinh phí sẽ phân bổ triển khai thực hiện cho các nội dung thành phần. Riêng với thành phần 02 (phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn toàn diện, đồng bộ, hiện đại, kết nối hiệu quả với đô thị và thích ứng với biến đổi khí hậu), Đồng Dương phân bổ nguồn lực thi công kè chống sạt lở đường giao thông nông thôn tổ 20 (thôn Cao Ngạn); bê tông hóa tuyến giao thông nông thôn tổ 2 (thôn Xuân Thái); nâng cấp sửa chữa tuyến đường giao thông nông thôn tổ 1 (thôn Đồng Thanh Sơn).

Xã tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học, thư viện cho các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông theo hướng hiện đại, chuẩn hóa và số hóa, đáp ứng yêu cầu học tập cơ bản.

Về nội dung thành phần 06 (phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số ở nông thôn), xã Đồng Dương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia phục vụ xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Đơn cử, địa phương tổ chức tập huấn, bồi dưỡng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các ứng dụng tiện ích cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Tổ công nghệ số cộng đồng, hợp tác xã và doanh nghiệp trên địa bàn.

Thực hiện nội dung thành phần 07, địa phương sẽ hỗ trợ trang thiết bị, phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải; sửa chữa và cải tạo các điểm trung chuyển rác thải trên địa bàn; hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo xây dựng, cải tạo công trình vệ sinh...