Chương trình văn nghệ chào mừng

Trong chương trình, các đại biểu và Nhân dân đã cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11; báo cáo khái quát kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đồng Đăng năm 2026.

Các đại biểu dự chương trình

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đồng Đăng

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đồng Đăng phát biểu tại chương trình

Theo đó, trong những năm qua, công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đồng Đăng đã đạt được nhiều kết quả thiết thực. Tuy nhiên, trên địa bàn xã vẫn còn những hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần được quan tâm, giúp đỡ. Vì vậy, việc tiếp tục vận động, xây dựng và phát huy hiệu quả Quỹ “Vì người nghèo”. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đồng Đăng kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm và toàn thể Nhân dân trên địa bàn xã bằng tình cảm, trách nhiệm và điều kiện của mình, tích cực tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đồng Đăng phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026

Tại đây, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đồng Đăng cũng đã phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026. Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đồng Đăng nhấn mạnh: Mỗi sự đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều là nghĩa cử cao đẹp, góp phần tạo thêm nguồn lực để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, trao sinh kế, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

Các đại biểu ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" tại chương trình

Các đại biểu ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" tại chương trình

Sau phát động, đại diện các cơ quan, đơn vị, các tập thể, cá nhân đã tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026.

Lãnh đạo xã Đồng Đăng tặng hoa, tri ân và biểu dương các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn

Lãnh đạo xã Đồng Đăng tặng hoa, biểu dương các tập thể, cá nhân có các mô hình tiêu biểu phát huy tinh thần đoàn kết trên địa bàn

Lãnh đạo xã Đồng Đăng tặng quà cho các hộ nghèo trên địa bàn

Nhân dịp này, Ban Tổ chức chương trình đã tri ân, biểu dương các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội và biểu dương 5 tập thể, 2 cá nhân có các mô hình tiêu biểu phát huy tinh thần đoàn kết trên địa bàn; đồng thời trao tặng những phần quà ý nghĩa tới các hộ nghèo trên địa bàn xã.