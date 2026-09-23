Xã Đồng Đăng: Hướng tới môi trường không khói thuốc

Là địa bàn đông dân cư, có các cơ quan, trường học, nhiều cơ sở kinh doanh, dịch vụ, vì thế việc xây dựng môi trường không khói thuốc được chính quyền và đơn vị liên quan của xã xác định cần thực hiện thường xuyên gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Biển cấm hút thuốc được bố trí tại Phòng Văn hóa - Xã hội xã Đồng Đăng

Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã cho biết: Để công tác phòng, chống THCTL hiệu quả, phòng tích cực tham mưu UBND xã và phối hợp với các phòng chuyên môn, các tổ chức đoàn thể, đơn vị liên quan trên địa bàn tăng cường tuyên truyền các quy định về phòng, chống THCTL. Đối tượng tuyên truyền gồm cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, trong đó, tuyên truyền cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện không hút thuốc tại nơi công cộng, nơi làm việc.

Bên cạnh đó, xã còn phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng tăng cường việc vận động người dân thực hiện các quy định về phòng, chống THCTL. Nội dung tuyên truyền được lồng ghép trong các cuộc họp thôn, sinh hoạt chi hội, đoàn thể và các hoạt động cộng đồng, đưa thông tin về THCTL đến với người dân.

Ông Nông Văn Tiền, thôn Còn Kéo cho biết: Được cán bộ tuyên truyền và xem các chương trình về THCTL, tôi hiểu rõ hơn những ảnh hưởng của thuốc lá đối với sức khỏe. Vì vậy, tôi không hút thuốc để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình. Tôi cũng thường xuyên vận động người thân, bạn bè, nhất là nam giới hạn chế hút hoặc nên cai thuốc lá để bảo vệ sức khỏe và giữ gìn môi trường sống trong lành.

Nhằm hướng đến xây dựng môi trường không khói thuốc, Trạm Y tế xã cũng phát huy vai trò chuyên môn, trực tiếp tuyên truyền, tư vấn cho người dân về ảnh hưởng của thuốc lá đối với sức khỏe, đồng thời vận động người dân thực hiện môi trường không khói thuốc tại cơ sở y tế và trong cộng đồng.

Ông Nông Đình Khởi, phụ trách hoạt động chuyên môn Trạm Y tế xã cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND xã, đơn vị lồng ghép nội dung phòng, chống THCTL trong hoạt động khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu. Khi người dân đến khám, cán bộ y tế tư vấn, cung cấp thông tin về THCTL, khuyến khích người dân hạn chế sử dụng thuốc lá và không hút thuốc tại những nơi có quy định cấm.

Từ những việc làm cụ thể, công tác phòng, chống THCTL trên địa bàn xã đã có chuyển biến. Tại các phòng, ban của Đảng ủy, UBND xã đều được bố trí biển cấm hút thuốc, cán bộ công tác tại trụ sở Đảng ủy và UBND của xã không hút thuốc lá ở công sở. Cùng với đó, việc tuyên truyền được lồng ghép trong các hoạt động tại cộng đồng đã giúp người dân nâng cao ý thức không hút thuốc tại nơi công cộng, bảo vệ sức khỏe bản thân và những người xung quanh.

Thời gian tới, chính quyền xã Đồng Đăng tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị, các tổ chức đoàn thể, thôn tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các quy định về phòng, chống THCTL, hướng tới xây dựng môi trường không khói thuốc trên địa bàn xã.