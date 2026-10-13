Xã Đồng Đăng gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam

Dự hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Đồng Đăng, đại diện Thuế cơ sở 5, lãnh đạo một số phòng chuyên môn của xã và đại diện các DN, HTX, hộ kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn.

Lãnh đạo UBND xã Đồng Đăng phát biểu ý kiến tại hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, hiện nay, trên địa bàn xã Đồng Đăng có trên 330 DN, 10 HTX và trên 1.100 hộ kinh doanh đang hoạt động. Các DN, HTX, hộ kinh doanh trên địa bàn chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực: kinh doanh vật liệu xây dựng, chế biến gỗ, thương mại, dịch vụ, thu mua và chế biến nông sản.

Thời gian qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng cộng đồng DN, HTX và hộ kinh doanh trên địa bàn đã nỗ lực phát triển sản xuất, khai thác lợi thế kinh tế cửa khẩu, thúc đẩy lưu thông hàng hóa và cung ứng dịch vụ, tạo thêm nhiều việc làm cho các lao động tại địa phương.

Đại diện hợp tác xã trên địa bàn xã nêu ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, đại diện một số DN, HTX, hộ kinh doanh đã nêu một số ý kiến, đề xuất trong đó, tập trung vào các vấn đề liên quan đến các chính sách hỗ trợ người nộp thuế; thủ tục tiếp cận vốn vay mở rộng sản xuất kinh doanh; thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất; giải phóng mặt bằng; vệ sinh môi trường...

Đại diện doanh nghiệp trên địa bàn xã phát biểu ý kiến tại hội nghị

Các đề xuất, kiến nghị của DN, HTX, hộ kinh doanh đã được lãnh đạo xã Đồng Đăng và đại diện các cơ quan liên quan tiếp thu, giải đáp, làm rõ và đưa ra các giải pháp nhằm từng bước khắc phục khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Đồng Đăng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy xã Đồng Đăng nhấn mạnh: Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn để đồng hành, hỗ trợ DN, HTX, hộ kinh doanh phát triển hiệu quả, bền vững; thực hiện tốt các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đảm bảo công khai, minh bạch.

Cùng với đó sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục đầu tư, kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ thành lập Hội Doanh nghiệp xã Đồng Đăng... góp phần tăng cường kết nối, tạo động lực để cộng đồng DN, HTX, hộ kinh doanh phát triển nhanh, bền vững, đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội chung của xã.