Xã Đông Cứu ra mắt 12 Tổ tự quản về an ninh, trật tự của Hội Cựu chiến binh

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Đông Cứu đã quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên, công bố quyết định thành lập và triển khai quy chế hoạt động của Tổ tự quản về an ninh, trật tự thuộc Hội Cựu chiến binh xã.

Các đại biểu dự hội nghị.

Việc ra mắt mô hình nhằm cụ thể hóa phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phát huy tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm và uy tín của cán bộ, hội viên cựu chiến binh trong tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Những năm qua, Hội Cựu chiến binh xã Đông Cứu luôn phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Sau sáp nhập, hội viên cựu chiến binh trên địa bàn tiếp tục duy trì nhiều hoạt động thiết thực như phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở tuần tra, canh gác, bảo đảm an toàn tại các điểm bầu cử, dịp lễ, Tết; tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận với các chủ trương phát triển địa phương; duy trì các tổ tự quản về vệ sinh môi trường, tuyến đường và đường cây tại thôn, xóm.

Bên cạnh đó, Hội Cựu chiến binh xã duy trì hoạt động của mô hình Câu lạc bộ Cựu chiến binh với pháp luật và tệ nạn xã hội; phối hợp với Đoàn Thanh niên giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Cứu phát biểu tại hội nghị.

Theo quy chế hoạt động, Tổ tự quản về an ninh, trật tự có nhiệm vụ phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở nắm chắc tình hình địa bàn; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao cảnh giác trước phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Tổ tự quản chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp tổ chức tuần tra, kịp thời phát hiện, phản ánh các hành vi vi phạm pháp luật, những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự và mâu thuẫn phát sinh trong Nhân dân. Các thành viên Tổ tự quản tích cực tham gia công tác hòa giải ở cơ sở; phối hợp quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi, người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.

Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, phòng, chống ma túy, cờ bạc, vi phạm pháp luật về trật tự công cộng, an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy, hạn chế nguy cơ hình thành điểm nóng, không để những mâu thuẫn nhỏ kéo dài, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo xã Đông Cứu trao quyết định thành lập cho các Tổ tự quản về an ninh, trật tự.

Đặc biệt, mỗi thành viên Tổ tự quản phải gương mẫu chấp hành pháp luật, giữ gìn đoàn kết, phát huy uy tín trong cộng đồng; thực hiện nhiệm vụ theo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự hướng dẫn nghiệp vụ của lực lượng Công an. Hội Cựu chiến binh xã phối hợp chặt chẽ với Công an xã và các lực lượng liên quan tổ chức hoạt động đúng quy định, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Cứu đề nghị Tổ tự quản về an ninh, trật tự phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và kinh nghiệm của người lính, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cấp ủy, chính quyền các thôn cần quan tâm, tạo điều kiện để mô hình hoạt động thường xuyên, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương.