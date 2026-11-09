Xã Đông Anh đổi mới tuyên truyền pháp luật, nâng cao hiệu quả hòa giải cơ sở
Hướng tới mục tiêu đưa pháp luật vào đời sống, tại xã Đông Anh, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được gắn chặt với hoạt động hòa giải ở cơ sở, tạo chuyển biến rõ nét trong cộng đồng. Với nhiều hình thức đa dạng, nội dung thiết thực, thời gian qua, công tác tuyên truyền được triển khai gắn với những vấn đề người dân quan tâm, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dong-anh-doi-moi-tuyen-truyen-phap-luat-nang-cao-hieu-qua-hoa-giai-co-so-246261109210622126.htm