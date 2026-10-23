Xã Đông Anh biểu dương các điển hình 'Người tốt, việc tốt' năm 2026

Đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Tự hào 150 năm Đông Anh – Kết nối truyền thống, kiến tạo tương lai” được triển khai từ ngày 10-8 đến hết ngày 15-10-2026. UBND xã đã tổ chức nhiều hoạt động, tập trung vào tuyên truyền lịch sử, văn hóa, tổ chức sự kiện cộng đồng, quảng bá di sản, phát triển kinh tế, cải cách hành chính, chuyển đổi số và chăm lo an sinh xã hội.

Nổi bật trong chuỗi hoạt động là chương trình diễu hành, trình diễn lễ hội đường phố với 23 đoàn diễu hành, giới thiệu 8 lễ hội tiêu biểu, 10 loại hình hoặc câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống và 5 sản phẩm ẩm thực đặc trưng.

Chương trình huy động hơn 3.400 người tham gia trực tiếp, thu hút gần 10.000 lượt khán giả. Triển lãm ảnh, tư liệu “Đông Anh - Tự hào truyền thống, vững bước tương lai” giới thiệu 200 ảnh, tư liệu, thu hút khoảng 20.000 lượt người tham quan.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Anh Nguyễn Anh Dũng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Mai Khôi.

Cùng với hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, xã tổ chức khởi công 3 dự án, khánh thành, gắn biển 5 công trình trong hai ngày 5 và 6-10. Các hoạt động chỉnh trang cảnh quan, xây dựng tuyến đường hoa, tuyến đường tự quản, số hóa tư liệu và giới thiệu di sản trên nền tảng số cũng được triển khai, góp phần đưa phong trào thi đua gắn với những việc làm cụ thể tại cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Anh nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục phát huy tinh thần thi đua yêu nước, gắn phong trào với nhiệm vụ phát triển địa phương và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng những tấm gương tiêu biểu từ cơ sở; việc khen thưởng cần bảo đảm công khai, minh bạch, đúng người, đúng việc, lấy hiệu quả thực tế và sức lan tỏa trong cộng đồng làm thước đo. Đồng chí nhấn mạnh: “Không chạy theo hình thức, không coi việc tổ chức xong hoạt động là kết thúc nhiệm vụ, mà phải quan tâm đến hiệu quả và lợi ích mang lại cho Nhân dân”.

Các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua và các hoạt động kỷ niệm 150 năm danh xưng Đông Anh được biểu dương, khen thưởng tại hội nghị. Ảnh: Mai Khôi.

Tại hội nghị, xã Đông Anh biểu dương, vinh danh 5 gương điển hình tiên tiến năm 2026; trao danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp xã cho 31 cá nhân và trao giải cho 18 tác giả đạt giải Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt. Bên cạnh đó, 48 tập thể và 64 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức chùm hoạt động, đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 150 năm danh xưng Đông Anh được khen thưởng; các doanh nghiệp, tổ chức và đơn vị đồng hành cũng được vinh danh, tri ân.

Thông qua hội nghị, xã Đông Anh tiếp tục khẳng định việc phát hiện, biểu dương và nhân rộng những việc làm tốt là nhiệm vụ thường xuyên, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, đoàn kết trong cộng đồng, phát huy giá trị truyền thống và tạo động lực xây dựng địa phương phát triển bền vững.