Xã Độc Lập tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đạt 99,9%

Các lĩnh vực có số lượng hồ sơ TTHC lớn, gồm: Tư pháp - hộ tịch 2.967 hồ sơ, chiếm 94,2% tổng số hồ sơ tiếp nhận; bảo trợ xã hội 84 hồ sơ, đất đai 44 hồ sơ, thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 35 hồ sơ, quản lý nhà nước về hội, quỹ 8 hồ sơ, người có công 5 hồ sơ, địa chất và khoáng sản 2 hồ sơ. Các lĩnh vực: thể dục thể thao, xử lý đơn thư, kinh doanh khí và lưu thông hàng hóa trong nước, mỗi lĩnh vực 1 hồ sơ.

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Độc Lập.

Công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ được đơn vị thực hiện nghiêm túc, đúng quy định và bảo đảm tiến độ đề ra. Đến nay, Trung tâm giải quyết 3.146/3.149 hồ sơ, đạt 99,9%, trong đó, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn đạt 99,97%.

Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đạt 100%. Tỷ lệ cấp kết quả giải quyết TTHC điện tử đạt 100%. Tỷ lệ hồ sơ có thanh toán trực tuyến đạt 98%. 100% người dân, doanh nghiệp được hỏi hài lòng trong tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; phối hợp với các phòng chuyên môn nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn. Đồng thời, tiếp tục thực hiện rà soát, đề xuất đơn giản hóa TTHC; cải thiện chất lượng phục vụ nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người dân.