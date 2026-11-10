Xã Độc Lập trao 11 giải tập thể cuộc thi trực tuyến 'Tìm hiểu pháp luật'

Lãnh đạo UBND xã Độc Lập trao tài liệu tuyên tuyền pháp luật cho các xóm trên địa bàn.

Hiện nay, trên địa bàn xã Độc Lập có 27 tuyên truyền viên pháp luật. Từ đầu năm đến nay, xã tổ chức 11 cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với hơn 1.070 lượt người tham gia; biên soạn, cấp phát tài liệu về các văn bản pháp luật mới đến gần 2.000 hộ dân, góp phần đưa các quy định pháp luật đến gần hơn với đời sống.

Tại hội nghị, các đại biểu xem video tổng hợp kết quả 1 năm thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tham luận, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tại cơ sở; cấp phát tài liệu triển khai các văn bản pháp luật quý III, quý IV/2026 đến các xóm.

Đối với cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” năm 2026, từ ngày 15/9 - 15/10, cuộc thi thu hút 1.593 lượt người tham gia với 2.045 lượt dự thi, trong đó có 245 bài dự thi trả lời đúng 20/20 câu hỏi.

Ban tổ chức trao 11 giải tập thể (1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải khuyến khích), 20 giải cá nhân (1 giải nhất, 3 giải nhì, 6 giải ba, 14 giải khuyến khích) cho các thí sinh đạt thành tích xuất sắc.

Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác tìm hiểu và chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức và nhân dân, từng bước đưa Hiến pháp và pháp luật đi vào đời sống.