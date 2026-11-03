Xã Đoài Phương trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11

Trong dịp 7-11-2026, toàn xã Đoài Phương có 178 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng. Trong đó có 2 đồng chí được trao huy hiệu 60 năm tuổi đảng, 1 đồng chí được trao huy hiệu 50 năm tuổi đảng...

Các đảng viên vinh dự đón nhận Huy hiệu Đảng tại buổi lễ. Ảnh: Thu Phương

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đoài Phương Nguyễn Quang Hán nhấn mạnh: Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến bền bỉ của mỗi đảng viên.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đoài Phương Nguyễn Quang Hán chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, ghi nhận quá trình cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Ảnh Thu Phương.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đoài Phương Nguyễn Quang Hán cho biết, Đảng bộ xã Đoài Phương luôn tự hào và biết ơn các thế hệ cán bộ, đảng viên đi trước. Chính sự tận tụy, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm và những việc làm cụ thể của các đồng chí đã góp phần xây dựng các tổ chức đảng vững mạnh, củng cố niềm tin của Nhân dân và tạo nên truyền thống đoàn kết của quê hương.

Huy hiệu Đảng hôm nay không chỉ là niềm vinh dự của 178 đồng chí được trao tặng mà còn là niềm vui, niềm tự hào của gia đình, chi bộ và toàn Đảng bộ xã. Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã khẳng định, những kết quả xã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2026 có sự đóng góp trực tiếp của đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và sự động viên, đồng thuận, nêu gương của các đồng chí đảng viên lão thành, các đồng chí cao tuổi Đảng ở từng gia đình, thôn, xóm. Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục quan tâm, góp ý xây dựng Đảng, chung sức xây dựng xã Đoài Phương ngày càng phát triển, giàu mạnh.

Đảng viên phấn khởi, xúc động khi được nhận Huy hiệu Đảng, phần thưởng cao quý ghi nhận quá trình rèn luyện và cống hiến. Ảnh: Thu Phươn

Đảng viên Đinh Văn Biết, hiện sinh hoạt tại Chi bộ thôn Kim Tân bày tỏ sự xúc động và tự hào khi được trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Theo ông, đây không chỉ là niềm vui, niềm vinh dự lớn lao của cá nhân và gia đình, mà còn là sự ghi nhận của Đảng, của tổ chức đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến của bản thân trong suốt chặng đường công tác và hoạt động cách mạng.

Đảng viên Đinh Văn Biết khẳng định, sẽ cùng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng tiếp tục nêu cao tinh thần gương mẫu, vững phẩm chất người đảng viên, tích cực tham gia đóng góp vào sự phát triển của địa phương.