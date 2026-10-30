Xã Đoài Phương: Tháo gỡ mâu thuẫn từ gốc, giữ bình yên xóm làng

Vận hành thông suốt, lấy người dân làm trung tâm phục vụ

Chính thức được thành lập từ ngày 1-7-2025 trên cơ sở sáp nhập toàn bộ các xã Kim Sơn, Sơn Đông và một phần xã Cổ Đông thuộc thị xã Sơn Tây cũ, xã Đoài Phương có diện tích tự nhiên rộng 57,10 km² với quy mô dân số 39.828 người. Địa bàn rộng cùng lượng dân cư đông đúc đòi hỏi yêu cầu ngày càng cao trong công tác quản lý nhà nước tại cơ sở, đặc biệt là lĩnh vực tư pháp.

UBND xã Đoài Phương tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho các hòa giải viên ở cơ sở. Ảnh: Nguyễn Thuỷ

Bám sát Kế hoạch số 377/KH-UBND ngày 29-12-2025 của UBND thành phố Hà Nội về công tác tư pháp năm 2026, UBND xã Đoài Phương đã chủ động ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 15-1-2026 cùng hệ thống văn bản chỉ đạo đồng bộ trên từng lĩnh vực.

Dù khối lượng công việc tăng mạnh sau khi sáp nhập và vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, công tác tư pháp tại địa phương vẫn bảo đảm tính liên tục, nhanh chóng đi vào nền nếp. Các nhiệm vụ trọng tâm như kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (theo Kế hoạch số 22/KH-UBND), theo dõi thi hành pháp luật (theo Kế hoạch số 73/KH-UBND) và xử lý vi phạm hành chính đều được triển khai nghiêm túc, đúng quy định, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Chia sẻ về nỗ lực đổi mới phương thức quản lý, Phó Chủ tịch UBND xã Đoài Phương Bùi Hữu Nam cho biết, việc vận hành mô hình mới trên một địa bàn rộng lớn với gần 40.000 dân đặt ra khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức phải nỗ lực để kiến tạo và phục vụ. UBND xã quán triệt tinh thần giải quyết thủ tục nhanh gọn, đúng hạn và trước hạn, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu hay gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Nhờ định hướng sát sao đó, việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" đạt bước đột phá với 100% hồ sơ tiếp nhận trực tuyến. Từ đầu năm đến nay, toàn xã đã xử lý thành công 12.048 hồ sơ. Trong đó, lĩnh vực hộ tịch giải quyết 1.823 trường hợp, bao gồm 286 khai sinh, 153 kết hôn, 89 khai tử, 264 thay đổi, cải chính hộ tịch và xác định lại dân tộc, 212 xác nhận tình trạng hôn nhân, 3 nhận cha mẹ con cùng 816 bản sao trích lục.

Lĩnh vực chứng thực xử lý 10.224 hồ sơ, gồm 9.223 bản sao từ bản chính, 969 chữ ký, điểm chỉ và 32 hợp đồng giao dịch. Địa phương hoàn toàn không để phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo hay vụ việc bồi thường nhà nước.

Chuyên viên Nguyễn Thu Thủy, Phòng Nội vụ - Tư pháp xã Đoài Phương chia sẻ: Dù diện tích rộng, số hộ dân đông và phần mềm chuyên ngành đôi khi vướng dữ liệu cũ, đội ngũ công chức chúng tôi luôn chủ động khắc phục khó khăn, bám sát quy trình để giải quyết chuẩn xác 100% nhu cầu hợp pháp của công dân.

Sức mạnh từ phong trào hòa giải: Giữ gìn sự bình yên xóm làng

Song hành với nhiệm vụ hành chính, thành công của ngành tư pháp xã Đoài Phương còn xuất phát từ hiệu quả của mạng lưới tự quản tại cơ sở. Hiện nay, toàn xã duy trì 30 tổ hòa giải với 186 hòa giải viên. Từ đầu năm đến nay, các tổ hòa giải đã tiếp nhận và giải quyết thành công 3 vụ việc phát sinh, đạt 100%.

Hoa vàng rực rỡ hai bên đường thôn Kim Tân, xã Đoài Phương. Ảnh: Thuỳ Nam

"Cốt lõi của công tác hòa giải tại cơ sở là dựa vào tình làng nghĩa xóm, lấy sự khuyên giải chân thành làm gốc. Pháp luật là chuẩn mực, nhưng tình cảm gắn bó "tối lửa tắt đèn có nhau" mới là chất keo kết dính bền chặt trong cộng đồng dân cư"- Phó Chủ tịch UBND xã Đoài Phương Bùi Hữu Nam nhấn mạnh.

Là người đã gắn bó và trực tiếp đảm nhiệm công tác hòa giải, ông Nguyễn Văn Bình, Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn Ấp Bắc chia sẻ: Mâu thuẫn dân sinh rất đa dạng, từ tranh chấp ranh giới đất đai, xích mích gia đình đến những bất đồng nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày. Khi có việc phát sinh, các thành viên trong tổ hoà giải lập tức có mặt, kiên trì lắng nghe và thấu hiểu hoàn cảnh của từng bên để khuyên giải.

Theo ông Bình, nhờ kết hợp nhịp nhàng giữa thấu tình và đạt lý, chủ động nắm bắt sớm tâm tư của bà con, từ khi đi vào hoạt động đến nay, tổ hoà giải đã hòa giải thành công các vụ việc ngay tại cơ sở, tuyệt đối không để phát sinh điểm nóng hay đơn thư vượt cấp phức tạp.

Thực tiễn từ xã Đoài Phương khẳng định, khi bộ máy tư pháp vận hành thông suốt và công tác hòa giải cơ sở được khơi thông, mọi mâu thuẫn dân sinh đều có thể tháo gỡ ngay từ gốc. Những kết quả đạt được từ đầu năm đến nay không chỉ dừng lại ở hàng vạn hồ sơ hành chính được xử lý chuẩn xác hay các vụ việc hòa giải thành công, mà quan trọng hơn là niềm tin của nhân dân đối với chính quyền địa phương được củng cố vững chắc.

Thời gian tới, bám sát định hướng của Thành phố về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản trị địa phương trong mô hình chính quyền 2 cấp, xã Đoài Phương tiếp tục xác định nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tư pháp và lực lượng hòa giải viên là nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số trong xử lý thủ tục hành chính, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, gắn liền với tổ chức thiết thực Ngày Pháp luật Việt Nam (ngày 9-11).

Từ phương châm lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo phục vụ, xã Đoài Phương đã biến việc giữ vững kỷ cương hành chính và giải quyết mâu thuẫn "từ sớm, từ xa" thành "chất keo" thắt chặt khối đại đoàn kết. Đó cũng là chìa khóa để địa phương giữ gìn sự bình yên xóm làng, mở ra giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.