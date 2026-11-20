UBND xã Đoài Phương và Công an xã vừa phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 9 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên, đồng thời phổ biến quy định về trật tự an toàn giao thông cho phụ huynh, hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên và nhân dân hai thôn Kim Tân, Kim Sơn.

Cán bộ cảnh sát giao thông hướng dẫn người dân kỹ năng điều khiển xe máy an toàn tại buổi tuyên truyền ở xã Đoài Phương. Ảnh: Thùy Nam

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã phân tích những hành vi vi phạm thường gặp ở người trẻ cùng nguyên nhân và hệ lụy pháp lý đi kèm, qua đó hướng dẫn người dân, phụ huynh và học sinh kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện an toàn cũng như cách nhận diện, xử lý các tình huống nguy hiểm trên đường.

Cũng trong chuỗi hoạt động tại cộng đồng dân cư, Công an xã Đoài Phương cũng phối hợp với Trường THCS Đoài Phương triển khai các buổi giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên và học sinh trong khuôn khổ quy chế phối hợp bảo đảm an ninh trật tự học đường.

Tại chương trình, cán bộ Công an xã Đoài Phương đã phổ biến cụ thể trách nhiệm pháp lý đối với các hành vi gây rối trật tự công cộng, tụ tập đánh nhau, mang theo hung khí hay vi phạm luật giao thông. Đặc biệt, học sinh được hướng dẫn cách nhận diện và nâng cao cảnh giác trước nguy cơ bị lôi kéo, kích động qua không gian mạng bởi các nội dung xấu độc cổ súy bạo lực, đua xe trái phép, từ đó tự giác chấp hành nội quy nhà trường và lan tỏa ý thức ứng xử văn minh tới bạn bè, người thân.

Tuyên truyền góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh. Ảnh: Thùy Nam

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Đoài Phương Trần Anh Tuấn, gia đình có vai trò quan trọng trong việc quản lý và giáo dục con em. Do đó, các bậc phụ huynh tuyệt đối không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển theo quy định. Đối với các em học sinh, Phó Chủ tịch UBND xã Đoài Phương đề nghị mỗi em cần chủ động nâng cao ý thức tự giác, kiên quyết nói không với bạo lực học đường, gây rối trật tự công cộng và nghiêm túc chấp hành luật lệ để chung tay xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.

Chuỗi hoạt động thiết thực này đã góp phần gắn kết trách nhiệm giữa gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương trong công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu niên, qua đó chủ động ngăn chặn các hành vi vi phạm ngay từ cơ sở và kiến tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho thế hệ trẻ.